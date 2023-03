Come vedere Malta-Italia in streaming gratis

Malta-Italia è già una sfida decisiva per le qualificazioni ai prossimi europei, considerando lo scivolone dei giorni scorsi contro l’Inghilterra. A nulla sono serviti il Retegui e gli ultimi minuti in superiorità numerica, gli azzurri non sono riusciti ad agguantare il pareggio dopo un pessimo primo tempo. Questa sera, domenica 26 marzo, va in segna il secondo match del girone, alle ore 20:45 presso lo Stadio di Ta’ Qali: puoi guardare la partita in streaming gratis.

Europei 2024: guarda Malta-Italia in streaming

L’incontro è trasmesso dal servizio pubblico. Chi desidera vederlo da computer, smartphone o tablet, non deve far altro che collegarsi alla piattaforma RaiPlay attraverso le applicazioni mobile dedicate oppure sul sito ufficiale. In alternativa è sufficiente sintonizzare il televisore su Rai 1.

Questa la classifica del gruppo C in cui è impegnata la nostra nazionale, purtroppo momentaneamente all’ultimo posto dopo la sconfitta interna contro gli inglesi.

Inghilterra 3;

Macedonia del Nord 3;

Ucraina 0 (non ha ancora giocato);

Malta 0;

Italia 0.

Così i due commissari tecnici, Marcolini e Mancini, dovrebbero schierare le squadre all’ingresso in campo, nel tentativo di guadagnare il pass per EURO 2024. Ecco le probabili formazioni al fischio d’inizio.

Malta (3-4-3): Bonello, Apap, Borg, Attard, Brown, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli, Teuma, Satariano, Mbong;

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Toloi, Romagnoli, Emerson, Tonali, Jorginho, Verratti, Politano, Retegui, Pellegrini.

Nessun problema nemmeno per chi si trova all’estero e vuol guardare Malta-Italia in streaming gratis con la telecronaca nella nostra lingua. Attenzione però se ci si connette da una rete aperta, pubblica o condivisa, ad esempio quelle degli hotel: meglio non sottovalutare i potenziali rischio per dati e privacy. Grazie a una soluzione dedicata, come quella di NordVPN (oggi in forte sconto) è possibile contare su una suite completa di strumenti che include una Virtual Private Network globale, un antivirus, il blocco automatico del tracciamento, un gestore password e lo spazio per il backup crittografato sul cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.