Malware aggira rilevamenti: 11.000 siti Web infettati

Stando a quanto riportato dalla società di sicurezza Sucuri, sono quasi 11.000 i siti Web infettati da un malware che, a quanto pare, ha aggirato tutte le principali forme di protezione ad oggi esistenti.

Stiamo parlando di una backdoor che, una volta preso possesso di un sito, propone sullo stesso annunci di Google Adsense o banner con link a siti Web non propriamente affidabili.

La falla sfruttata in questo senso è riconducibile al famoso CMS WordPress e riguarda alcuni file PHP legittimi modificati dal malware in questione.

Il codice malevolo aggiuntivo consente al malware di essere individuato e, di fatto, per i webmaster è molto difficile liberarsi di questa presenza sgradita.

11.000 siti infettati da malware: quali sono i rischi per chi li visita?

Di fatto, un sito violato con un malware cade nelle mani dei cybercriminali.

Ciò significa che, con tutta probabilità, ben presto questi andranno oltre ai semplici banner, cercando di sfruttare i siti Web stessi per diffondere ulteriormente agenti malevoli.

In questo senso poter contare su una suite di sicurezza completa come Norton 360 Premium è, senza ombra di dubbio, un ottimo punto di partenza.

Non stiamo parlando di un semplice antivirus, ma di uno strumento più strutturato, in grado di proteggere i dispositivi elettronici sotto tutti i punti di vista.

Si parla, tra le altre cose, di una VPN (ideale per quanto concerne la tutela della privacy online), senza dimenticare l’utilissimo password manager. Il firewall, disponibile sia per PC che per Mac, offre un ulteriore livello di protezione.

Non mancano però le utility più specifiche, come il sistema di protezione della webcam o il tool per monitorare il Dark Web ed evitare eventuali furti d’identità.

Infine merita una citazione lo spazio cloud incluso nel pacchetto.

Si tratta di una soluzione essenziale sia in caso di perdita dati per guasto tecnico, sia per contrastare il crescente fenomeno degli attacchi ransomware.

