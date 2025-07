Malware Android aumentato del 151% in sei mesi

I ricercatori di Malwarebytes hanno rilevato un incremento del 151% delle minacce per Android nei primi sei mesi del 2025. Tra i malware più diffusi ci sono quelli che sfruttano gli SMS e gli spyware. Gli utenti devono prestare molta attenzione e seguire alcuni utili consigli per limitare i rischi.

Malware Android in netto aumento

Gli esperti della nota software house hanno rilevato un aumento del 151% dei malware Android tra gennaio e giugno 2025. Tra le tipologie più diffuse ci sono gli spyware (+147%) usati per raccogliere numerosi dati all’insaputa delle vittime. Crescita esponenziale per i malware basati su SMS (+692%) tra marzo e aprile, ovvero durante la cosiddetta stagione delle tasse negli Stati Uniti, quando sono più frequenti i tentativi di truffa.

Lo smishing (SMS phishing) è diventato uno degli strumenti più efficaci. I cybercriminali possono oggi sfruttare l’intelligenza artificiale per creare testo senza errori e tecniche di esca sempre più sofisticate. Sono inoltre aumentati gli attacchi di phishing tramite PDF.

Sempre popolari i trojan bancari, spesso nascosti in app distribuite tramite Google Play Store. Questi malware mostrano un’interfaccia simile a quella delle app ufficiali e rubano le credenziali di login (alcuni possono intercettare anche i codici OTP).

I cybercriminali approfittano in molti casi la mancanza di aggiornamenti. Ci sono milioni di dispositivi Android che sono stati abbandonati dai produttori e quindi non ricevono più le patch di sicurezza. Sono in commercio anche dispositivi, come gli Android TV box di origine cinese, con malware preinstallato.

I ricercatori di Malwarebytes hanno fornito alcuni utili consigli: installare gli ultimi aggiornamenti (se disponibili), evitare il sideloading delle app e fare molta attenzione alle richieste di permessi, in particolare a quello relativo ai servizi di accessibilità che permette di prendere il controllo totale del dispositivo.