Il malware Joker è tornato: ecco le app che lo diffondono

Il malware Joker è una vecchia conoscenza per gli utenti smartphone, visto che è stato rilevato per la prima volta nell’ormai lontano 2017.

A quanto pare però, questo è riapparso su Play Store di recente. Il software malevolo, uno dei preferiti dai criminali informatici, consente di impossessarsi dei telefoni Android delle vittime. Questo viene diffuso attraverso la classica tecnica legata ai trojan, favorito da alcune app individuate su Google Play Store.

Stando a quanto affermato dalla società di ricerca sulla sicurezza informatica Pradeo, le app sono:

Smart SMS Messages

Blood pressure monitor

Voice language translator

Quick text messages.

Le stesse sono state prontamente rimosse dallo store una volta individuate. Questo però, non basta per far dormire sonni tranquilli agli utenti. Stando ai numeri raccolti, le 4 applicazioni hanno raccolto nel complesso più di 100.000 download. Ciò significa che, una parte significativa di questi utenti, sono stati infettati da Joker.

Per prevenire questo tipo di attacco la prudenza non basta: un ottimo antivirus, in tal senso, può fare la differenza.

Come contrastare il malware Joker

In origine, il malware in questioni lavorava attraverso SMS. Con la sua evoluzione, Joker ha cominciato ad agire diversamente, leggendo notifiche e acquisendo schermate dai dispositivi delle ignare vittime.

Non solo: questo agente è in grado di leggere SMS, effettuare chiamate e ottenere qualunque tipo di informazione dal telefono compromesso. Stando ai ricercatori, è importante limitare i danni disinstallando immediatamente, anche se questo può non essere sufficiente per evitare problemi.

