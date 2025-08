Google Opal: come usare in Italia il tool per creare app con l'IA

Da alcuni giorni, Google ha reso disponibile Opal. Si tratta di un nuovo servizio IA con cui l’azienda americana punta a rivoluzionare il mondo della programmazione grazie a un approccio “vibe-coding” che punta a dare spazio all’intuizione degli utenti e alla possibilità di utilizzare il linguaggio naturale.

Con Opal è possibile utilizzare prompt testuali per consentire all’intelligenza artificiale di generare il codice e, quindi, di creare semplici applicazioni web. In questo modo, gli utenti possono accedere alla creazione di app anche senza avere competenze di programmazione, basilari o avanzate.

Opal in Italia: come si usa e quando arriva

Il nuovo servizio Opal punta a rivoluzionare il mondo della programmazione. Come già avvenuto per altri servizi a base di intelligenza artificiale, però, Google ha preferito lanciarlo esclusivamente negli Stati Uniti, almeno per ora.

In futuro, invece, il nuovo tool per la creazione di app con l’IA dovrebbe essere protagonista di un lancio globale con la possibilità di utilizzo anche in Italia. Per il momento, in ogni caso, non ci sono informazioni precise sulle tempistiche.

Come funziona Opal