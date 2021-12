Malware Killer a metà prezzo, come approfittare dell'offerta

La sicurezza del proprio computer Windows non è mai troppa, per questo motivo, dotarsi di un Antivirus potrebbe essere la scelta migliore da fare. Perciò, oggi vogliamo parlarvi di un'interessante promozione su Malware Killer, senza dubbio uno dei migliori software per rapporto qualità prezzo disponibili attualmente online. In particolare, sarà possibile richiedere il programma con un ottimo 50% di sconto, utilizzando il codice mkaff50 in fase di acquisto fino al 31 dicembre del 2021.

Cosa offre Malware Killer

Molti antivirus promettono di evitare che malware di ogni genere attacchino il proprio computer e i propri file, ma come fare nel caso in cui questo sia già presente? La risposta arriva proprio da Malware Killer, il quale promette di scovare e rimuovere tutti i malware già esistenti sul proprio dispositivo.

Tra le sue opzioni più interessanti c'è la rimozione on demand, ovvero una sorta di ricerca automatica e periodica in background all'interno dell'intero computer. Il tutto avverrà in maniera quasi invisibile per l'utente, ma in questo modo tutti gli eventuali malware già esistenti saranno rimossi immediatamente e senza il rischio che rovinino tutti i file presenti.

Il database di Malware Killer è in continuo aggiornamento. Ciò significa che, anche nel caso in cui dovessero nascere quotidianamente nuove minacce, il software sarà sempre comunque capace di individuarle e, ovviamente, di rimuoverle tempestivamente.

Inoltre, grazie all'intelligenza artificiale, Malware Killer monitorerà costantemente tutte le azioni sospette eseguite sul computer (sia dall'utente che da eventuali file dannosi), così da risultare sempre immediatamente pronto per l'eventuale rimozione dei malware.

Da non sottovalutare anche la possibilità di utilizzare il software su tutti i propri PC di casa con un solo acquisto, la reputazione di oltre 20 anni di esperienza in questo campo e il supporto completamente gratuito. L'unica cattiva notizia arriva per gli utenti macOS, in quanto risulterà disponibile soltanto per i PC con Windows, a partire dalla versione 8.1.

Prima di chiudere però, vi ricordiamo che, effettuando l'acquisto prima del 31 dicembre 2021, sarà possibile utilizzare il codice sconto mkaff50, il quale offrirà uno sconto del 50% sul prezzo di base di circa 25 euro. Per approfittare dell'offerta basterà semplicemente procedere con il download del software.