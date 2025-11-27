Malware nelle versioni pirata di Battlefield 6

Come spesso accade in occasione del lancio di un gioco molto atteso, i cybercriminali ha prontamente sfruttato il debutto di Battlefield 6 per distribuire malware. Gli utenti che non vogliono spendere 70 euro cercano le versioni pirata e si ritrovano un infostealer sul computer. Le conseguenze potrebbero essere più costose.

Attenzione alle versioni InsaneRamZes e Rune

Battlefield 6 è uno dei giochi più popolari del momento. Il nuovo titolo della serie è disponibile dal 10 ottobre. Poco dopo sono iniziate a comparire online le versioni “craccate”. Tra i gruppi più attivi nel settore ci sono InsaneRamZes e RUNE. I loro nomi vengono aggiunti alle versioni pirata distribuite tramite torrent.

I cybercriminali hanno scaricato le immagini ISO e nascosto malware all’interno. I ricercatori di Bitdefender hanno scoperto che una versione pirata rilasciata dal gruppo RUNE è infetta, quindi è molto probabile che sia stata scaricata da migliaia di utenti. Circolano inoltre versioni di “trainer” con infostealer (i trainer permettono di modificare un gioco per ottenere vantaggi).

È sufficiente ad esempio cercare “Battlefield 6 trainers” per incappare in un sito che distribuisce l’eseguibile di un infostealer. Una volta installato inizia a rubare cookie dai principali browser, credenziali di Discord e dati dalle estensioni per wallet di criptovalute.

Il file Battlefield 6.GOG-InsaneRamZes, distribuito tramite torrent, nasconde invece un malware che cerca di rubare chiavi API e credenziali dei database. Infine, Battlefield 6 V4.8.8 DLCs – Bonuses – RUNE è un’immagine ISO contenente una DLL che effettua il collegamento ad un server C2 (command and control). Si tratta di un agente C2 che permette il controllo remoto e il furto di dati.

Il consiglio di Bitdefender è ovviamente acquistare Battlefield 6 dalle piattaforme ufficiali, tra cui EA App e gli store di Epic Games, Sony, Microsoft e Valve. Non scaricare assolutamente le versioni pirata da torrent o altre fonti alternative.