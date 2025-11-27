 Malware nelle versioni pirata di Battlefield 6
Bitdefender ha scoperto che in alcune versioni pirata di Battlefield 6, distribuite tramite torrent, sono nascosti malware che rubano dati sensibili.
Sicurezza
Electronic Arts

Come spesso accade in occasione del lancio di un gioco molto atteso, i cybercriminali ha prontamente sfruttato il debutto di Battlefield 6 per distribuire malware. Gli utenti che non vogliono spendere 70 euro cercano le versioni pirata e si ritrovano un infostealer sul computer. Le conseguenze potrebbero essere più costose.

Attenzione alle versioni InsaneRamZes e Rune

Battlefield 6 è uno dei giochi più popolari del momento. Il nuovo titolo della serie è disponibile dal 10 ottobre. Poco dopo sono iniziate a comparire online le versioni “craccate”. Tra i gruppi più attivi nel settore ci sono InsaneRamZes e RUNE. I loro nomi vengono aggiunti alle versioni pirata distribuite tramite torrent.

I cybercriminali hanno scaricato le immagini ISO e nascosto malware all’interno. I ricercatori di Bitdefender hanno scoperto che una versione pirata rilasciata dal gruppo RUNE è infetta, quindi è molto probabile che sia stata scaricata da migliaia di utenti. Circolano inoltre versioni di “trainer” con infostealer (i trainer permettono di modificare un gioco per ottenere vantaggi).

È sufficiente ad esempio cercare “Battlefield 6 trainers” per incappare in un sito che distribuisce l’eseguibile di un infostealer. Una volta installato inizia a rubare cookie dai principali browser, credenziali di Discord e dati dalle estensioni per wallet di criptovalute.

Il file Battlefield 6.GOG-InsaneRamZes, distribuito tramite torrent, nasconde invece un malware che cerca di rubare chiavi API e credenziali dei database. Infine, Battlefield 6 V4.8.8 DLCs – Bonuses – RUNE è un’immagine ISO contenente una DLL che effettua il collegamento ad un server C2 (command and control). Si tratta di un agente C2 che permette il controllo remoto e il furto di dati.

Il consiglio di Bitdefender è ovviamente acquistare Battlefield 6 dalle piattaforme ufficiali, tra cui EA App e gli store di Epic Games, Sony, Microsoft e Valve. Non scaricare assolutamente le versioni pirata da torrent o altre fonti alternative.

Fonte: Bitdefender

Pubblicato il 27 nov 2025

Luca Colantuoni
Pubblicato il
27 nov 2025
