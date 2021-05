NFT per il Manchester City: così si festeggia la Premier League

Pep Guardiola e i suoi sono tornati quest'anno sul gradino più alto della Premier League, dopo aver ceduto per una stagione lo scettro ai rivali del Liverpool. Per celebrare il trofeo in modo non convenzionale, il Manchester City ha deciso di creare quattro NFT che andranno all'asta martedì 24 maggio sulla piattaforma MakersPlace.

NFT per lo scudetto del Manchester Cityh2

La collezione di Non-Fungible Token è stata battezzata semplicemente “1”, con un riferimento diretto alla prima posizione della classifica. A occuparsene l'artista Jon Noorlander, newyorkese di origini svedesi. Questo il commento di Don Dransfield, Chief Strategy Officer della squadra.

In una stagione giocata in gran parte senza tifosi allo stadio, il coinvolgimento digitale è stato più importante e rilevante che mai. Per questo, come parte delle celebrazioni per la vittoria della Premier League, abbiamo voluto segnare il momento con questa unica collazione digitale, così da commemorare un anno diverso da tutti gli altri.

🔥 𝗢𝘂𝗿 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁 #𝗡𝗙𝗧 𝗱𝗿𝗼𝗽 𝗶𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴! 🔥#ManCity x @JonNoorlander collab series – 𝗠𝗼𝗻𝗱𝗮𝘆 𝟮𝟰 𝗠𝗮𝘆 𝟴𝗽𝗺 𝗕𝗦𝗧 An exclusive collection to mark our @PremierLeague title win! 🏆 Preview on @makersplaceco: https://t.co/avs0QxODBL — Manchester City (@ManCity) May 19, 2021

Non è il primo contatto tra il mondo dello sport e quello degli NFT. Il mese scorso abbiamo riportato su queste pagine la notizia relativa al nuovo progetto imprenditoriale di Tom Brady, quarterback della NFL da poco reduce da un ennesimo Super Bowl dominato, che insieme ad alcuni volti noti sta per lanciare Autograph. La piattaforma si occuperà della compravendita dei token e dell'organizzazione di eventi dedicati.

Cosa si compra, nel concreto, acquistando un NFT? Non un oggetto, di fatto si tratta di un contenuto digitale, ma qualcosa del tutto paragonabile al suo certificato di proprietà basato sull'impiego di una blockchain. Il più costoso venduto finora è l'opera “EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS, 2021” dell'artista Beeple ceduta per ben 69,3 milioni di dollari: non male per un collage di immagini.