Come vedere Manchester United-Siviglia in streaming

Manchester United-Siviglia in campo per l’andata dei quarti di finale in Europa League. Il match è di particolare interesse anche per i tifosi della Juventus: in caso di passaggio del turno, i bianconeri (impegnati in contemporanea contro lo Sporting) incontreranno proprio la squadra che uscirà a testa alta da questo doppio confronto. Si parte alle ore 21:00 di giovedì 13 aprile, con la possibilità di vederla in diretta streaming dall’Old Trafford.

Europa League: guarda Manchester United-Siviglia in streaming

Gli inglesi hanno passato il turno superando l’ostacolo Betis con un risultato complessivo di 1-5. Qualche difficoltà in più, invece, per gli spagnoli, che hanno avuto la meglio sul Fenerbahce con un 1-2 maturato tra andata e ritorno. Per entrambe, l’obiettivo messo nel mirino è il raggiungimento della finale di Budapest che si disputerà il mese prossimo.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale che desiderano guardare la partita lo possono fare grazie allo streaming su DAZN oppure alla diretta trasmessa da Sky e NOW, in entrambi i casi con telecronaca in italiano.

Diamo uno sguardo ai moduli e alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo dai due allenatori, ten Hag e Mendilibar.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea, Dalot, Maguire, Varane, Malacia, McTominay, Casemiro, Antony, Fernandes, Sancho, Rashford;

Siviglia (4-2-3-1): Dmitrovic, Navas, Bade, Gudelj, Acuna, Gueye, Rakitic, Ocampos, Lamela, Gil, En Nesyri.

Come vedere la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero e desidera guardare Manchester United-Siviglia senza rinunciare alla telecronaca in italiano, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalle piattaforme. Se ci si connette da una rete pubblica, condivisa o aperta, ad esempio quella di un albergo, è però bene prestare attenzione al fattore sicurezza.

Così come per ogni altra attività online, anche lo streaming richiede un’adeguata protezione di dati e privacy. A tale scopo, torna utile affidarsi a una soluzione dedicata, come quella all-in-one di NordVPN (oggi in forte sconto). Include tutto ciò che serve: non solo la celebre Virtual Private Network con server distribuiti in tutto il mondo, ma anche un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e lo spazio crittografato sul cloud per il backup.

