Manjaro Linux aggiunge l’ambiente desktop COSMIC Desktop

Il progetto Manjaro Linux, basato su Arch, è stato piuttosto attivo negli ultimi mesi. Dopo aver recentemente riprogettato il suo sito e iniziato a lavorare su una versione immutabile, la distribuzione ha rilasciato un nuovo aggiornamento stabile, portando nuova eccitazione alla sua comunità di utenti globale. Questo ciclo di update porta aggiornamenti critici del kernel dalla versione 4.19 alla sperimentale 6.11.0 rc3, insieme a versioni in tempo reale che garantiscono prestazioni ottimali per applicazioni critiche. Anche gli ambienti desktop hanno ricevuto aggiornamenti sostanziali. KDE Frameworks è stato portato alla versione 6.5.0, offrendo un’esperienza più snella ed efficiente. GNOME è avanzato alla versione 46.4 e l’ambiente mobile Phosh è stato aggiornato alla versione 0.41.0, migliorando la compatibilità mobile e gli elementi dell’interfaccia utente. Tuttavia, la grande star dell’aggiornamento è senza dubbio l’ambiente desktop COSMIC, ora disponibile per la prima volta agli utenti Manjaro Linux.

Manjaro Linux: come installare l’ambiente desktop COSMIC

Attualmente, nella sua versione 1.0-alpha, COSMIC promette un’esperienza utente più snella e personalizzabile. Tale novità cambia le carte in tavola per gli utenti che cercano efficienza e un’esperienza desktop personalizzata, superando alcune limitazioni imposte da GNOME. L’installazione è semplice. Basta avviare Pamac, digitare “cosmic” nella barra di ricerca e installare i pacchetti che compaiono. Dopodiché, bisognerà semplicemente uscire e scegliere la sessione COSMIC dalla schermata di accesso.

Oltre a ciò, gli aggiornamenti degni di nota dell’applicazione includono lo stack grafico Mesa 24.1.6 per prestazioni migliorate, il browser Firefox 129 e Thunderbird 115.14.0 per l’interazione web ed e-mail. L’aggiornamento migliora anche OpenGamepadUI e Inputplumber, migliorando l’interazione e il controllo del dispositivo. Infine, per espandere la sua offerta hardware, Manjaro Linux offre il laptop da gaming “Hero“, ora disponibile con Manjaro preinstallato. Infine, grazie alla nuova partnership con Surfshark VPN, la distribuzione ora fornisce ai suoi utenti tre mesi aggiuntivi gratuiti sul proprio servizio. Per maggiori dettagli è possibile consultare l’annuncio ufficiale sul sito di Manjaro.