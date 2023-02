Manutenzione perfetta per il tuo PC Windows o Mac? Ecco gli strumenti più adatti

La manutenzione di un qualunque dispositivo elettronico è essenziale per non vedere le sue prestazioni ridursi drasticamente nel tempo.

L’accumulo di file inutili, sia a causa della navigazione online che dell’installazione e disinstallazione ripetuta di software, può rendere i computer sempre più lenti con il passare del tempo. In questi casi, le vie che si possono intraprendere sono diverse.

C’è chi formatta o riporta alle impostazioni di fabbrica il device, perdendo però tutti i dati e i software installati. Un’ottima soluzione, a patto di avere tempo e voglia di reinstallare uno per uno i programmi cancellati.

Qualcuno preferisce agire manualmente, con operazioni di manutenzione mirata. In questo caso però, fare un buon lavoro non è facile ed è richiesta molta attenzione e tempo.

Per fortuna, esistono anche software specifici che svolgono le operazioni di manutenzione pulizia in maniera automatica e pressoché istantanea.

In questo contesto, IObit è una delle aziende più importanti al mondo.

La manutenzione di un dispositivo può richiedere molto tempo: ecco come rendere tutto molto semplice

IObit offre diverse soluzioni capaci di favorire in maniera sostanziale la manutenzione di PC e Mac. Qualche esempio in tal senso? Per quanto concerne i computer Windows possiamo citare:

Advanced SystemCare 16 PRO , una potente utility che permette di aumentare le prestazioni di qualunque PC Windows;

, una potente utility che permette di aumentare le prestazioni di qualunque PC Windows; Driver Booster 10 PRO , ottimo per automatizzare il processo di aggiornamento dei driver;

, ottimo per automatizzare il processo di aggiornamento dei driver; IObit Uninstaller 12 PRO, ideale per la disinstallazione di software e la pulizia di hard disk e registri di Windows.

Per quanto riguarda Mac, IObit non è da meno, visto che offre MacBooster 8. Questa app permette di aumentare le prestazioni del dispositivo Apple, attraverso una pulizia profonda del sistema operativo.

A prescindere dalla piattaforma, IObit ha deciso di festeggiare i suoi 17 anni di attività con diverse promozioni a dir poco interessanti.

Grazie a questa iniziativa, per esempio, è possibile ottenere tutti i vantaggi del già citato Advanced SystemCare 16 PRO su ben 3 computer per un anno, spendendo soli 29,99 dollari invece dei 89,97 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.