ManyCam: la soluzione definitiva per il live streaming

Oltre 100 milioni di download certificano la qualità di ManyCam, software per il live streaming facile da usare e utile per trasmettere video professionali in diretta su tutte le piattaforme, attraverso le app per videoconferenze e gli strumenti di apprendimento a distanza: provalo subito. È possibile connetterlo a Zoom, Webex, Microsoft Teams, Skype e Google Meet.

Live streaming professionali: la soluzione è ManyCam

Tra le caratteristiche più importanti, vale la pena citare la gestione simultanea di più livelli con supporto alla modalità picture-in-picture, il commutatore multimediale tra scene e fonti differenti, la possibilità di configurare vari angoli di ripresa sfruttando anche i dispositivi mobile, il multicast su Facebook, YouTube, Twitch o qualsiasi altro servizio RTMP e la registrazione della finestra live principale con un semplice click del mouse.

A questo si aggiungono la webcam virtuale con sfocature, rimozione o sostituzione dello sfondo attraverso l’impiego di un modello di intelligenza artificiale ottimizzato per questo compito. Ci sono poi i layer ridimensionabili con angoli arrotondati e layout preimpostati dai quali partire. Il recente aggiornamento alla versione 8 ha introdotto novità come un’interfaccia utente ridisegnata con supporto al tema scuro (visibile qui sopra).

Lo sviluppatore mette a disposizione diverse edizioni del software: Standard, Studio e Premium per i privati, Enterprise per le aziende. Per saperne di più, consultare il sito ufficiale.

Infine, all’elenco delle funzionalità supportate, si aggiungono la totale assenza di watermark sovrapposti al video (c’è comunque la possibilità di inserirne uno personalizzato), una comoda lavagna virtuale su cui prendere appunti o scrivere annotazioni e la risoluzione che può arrivare al formato 4K.

È possibile acquistare una licenza per l’utilizzo di ManyCam al prezzo di 54,97 euro (IVA compresa). Il pagamento può essere effettuato in modo sicuro attraverso carte di credito, PayPal, bonifico bancario o UnionPay.

