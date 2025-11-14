 Mappe catastali accessibili con SPID: online il nuovo servizio
Mappe catastali accessibili con SPID: online il nuovo servizio

Agenzia delle Entrate rilascia online le mappe catastali: il nuovo servizio consente il download in formato vettoriale e con metadati.
C’è una novità annunciata dall’Agenzia delle Entrate che potrebbe tornare utile e far comodo a molti: riguarda la possibilità, per tutti i cittadini, di consultare online le mappe catastali del territorio italiano attraverso uno strumento dedicato. È accessibile dalla propria area riservata, effettuando l’autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Mappe catastali online accessibili con SPID

Il nuovo servizio si chiama “Consultazione dei fogli di mappa catastale”. Come riporta la descrizione, consente di consultare ed estrarre i fogli di mappa catastale aggiornati all’attualità ed in formato vettoriale oppure i fogli di mappa Originali di Impianto (foglio intero o estratto).

I servizi sono attivi per tutte le province italiane, con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono altresì esclusi dal servizio i fogli di mappa sottoposti a vincoli di riservatezza o quelli sui quali sono in corso interventi di manutenzione.

I formati dei file rilasciati dall’Agenzia

Lo abbiamo provato. Permette di scaricare i file della mappa catastale, per un massimo di 10 fogli a richiesta, nei seguenti formati, accompagnati dai metadati in TXT.

  • CXF (Cadastral eXchange Format): formato definito dall’Agenzia per import ed export di dati vettoriali del sistema di gestione della cartografia catastale;
  • CML (Cadastral Markup Language): formato definito dall’Agenzia per export di dati della cartografia catastale in formato XML;
  • DXF (Drawing eXchange Format): formato per la trasmissione di rappresentazioni grafiche, utilizzato per lo scambio di informazioni tra i diversi programmi di grafica vettoriale;
  • GeoJSON (Geo JavaScript Object Notation): formato di interscambio dei dati geospaziali del tipo open.

La richiesta delle mappe catastali con il nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate

È anche consentito il download dei Fogli Originali di Impianto, rilasciato in un archivio ZIP contenente un file JPG (Immagine Raster), JGW (dati di georeferenziazione), TXT (metadati). L’Estratto dell’Originale di Impianto è invece fornito in PDF. Per maggiori informazioni rimandiamo al manuale.

La mappa catastale richiesta con il nuovo servizio online dell'Agenzia delle Entrate

Solitamente l’esecuzione richiede pochi minuti. Come si legge qui sopra, i file rimarranno disponibili per cinque giorni dalla richiesta, dopodiché saranno eliminati automaticamente.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 14 nov 2025

14 nov 2025
