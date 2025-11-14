Mappe catastali accessibili con SPID: online il nuovo servizio

C’è una novità annunciata dall’Agenzia delle Entrate che potrebbe tornare utile e far comodo a molti: riguarda la possibilità, per tutti i cittadini, di consultare online le mappe catastali del territorio italiano attraverso uno strumento dedicato. È accessibile dalla propria area riservata, effettuando l’autenticazione con SPID, CIE o CNS.

Il nuovo servizio si chiama “Consultazione dei fogli di mappa catastale”. Come riporta la descrizione, consente di consultare ed estrarre i fogli di mappa catastale aggiornati all’attualità ed in formato vettoriale oppure i fogli di mappa Originali di Impianto (foglio intero o estratto) .

I servizi sono attivi per tutte le province italiane, con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano. Sono altresì esclusi dal servizio i fogli di mappa sottoposti a vincoli di riservatezza o quelli sui quali sono in corso interventi di manutenzione.