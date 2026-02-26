Mare Fuori 6: quando esce e come vedere gli episodi, anche dall'estero

Mare Fuori 6 è pronto al debutto. La data da segnare sul calendario è quella di venerdì 6 marzo 2026, con il rilascio dei primi sei episodi della nuova stagione che saranno pubblicati in esclusiva su Rai Play. La seconda parte della stagione arriverà poi sulla piattaforma di streaming della Rai (e poi in diretta su Rai 2) a partire dal successivo 11 marzo. Naturalmente, la visione tramite Rai Play è completamente gratuita.

Per vedere Mare Fuori 6 in streaming dall’estero basta avere una VPN, selezionare un server italiano e collegarsi poi a Rai Play per seguire gli episodi (e magari anche recuperare gli episodi delle precedenti stagioni).

Mare Fuori 6: trama, uscita e dove vedere gli episodi

La sesta stagione di Mare Fuori sarà trasmessa in esclusiva su Rai Play con i primi 6 episodi, a partire dal prossimo 6 marzo. Successivamente è previsto l’arrivo di tutti gli altri episodi il prossimo 11 marzo e anche la trasmissione su Rai 2, in prima serata (con date da definire).

Ecco la sinossi della sesta stagione riportata da ANSA:

“Al centro delle vicende c’è ancora Rosa Ricci, l’ultima e invidiatissima erede del boss don Salvatore, che navigherà tra conflitti familiari, vendette incrociate del clan Di Salvo e la ricerca di un domani fatto di redenzione. L’arrivo tra le detenute di tre sorelle assetate di potere alimenterà dinamiche e storie segnate dal crimine, ma anche dalla possibilità di invertire la rotta. Tra i nuovi ingressi anche una ragazza di buona famiglia Stella una giovanissima ragazzina, talento della musica educata rigidamente: si macchia suo malgrado di un terribile crimine pur di sfuggire all’oppressivo ambiente. E ancora, una giovane detenuta straniera dal passato misterioso. Arriva anche un nuovo direttore dell’Ipm Stefano Stazi”.

