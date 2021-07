Marketing Data Strategy: dati, esperienza, vendite

La chiave è la personalizzazione. Sebbene questa intuizione affondi ormai le radici nell'esperienza dell'e-commerce da molti anni, troppo spesso questo dogma è stato isolato alla sola percezione del prodotto, senza la giusta focalizzazione sull'esperienza di acquisto. Invece è proprio in questo ambito che oggi è possibile fare la differenza:

Integrando i dati a disposizione delle aziende, raccolti tramite pannelli advertising, CRM, sito web, landing pages e transazioni, è possibile strutturare un'esperienza d'acquisto altamente personalizzata per l'utente, migliorando in poche settimane le metriche chiave aziendali, quali tasso di successo nella qualifica delle lead, Customer Acquisition Cost e Conversion Rate. F2 Innovation

Proprio da F2 Innovation giunge una masterclass gratuita focalizzata su questa specifica competenza, ossia la capacità di implementare una efficace Marketing Data Strategy per la miglior integrazione di tutti i dati a disposizione per i singoli utenti e clienti. I dati parlano chiaro: l'86% dei potenziali clienti si dice disposto a pagare un prodotto/servizio fino al 25% di più pur di avere una esperienza di acquisto positiva, personalizzata e soddisfacente.

Marketing Data Strategy

L'evento si terrà oggi, venerdì 2 luglio 2021 alle ore 16:00, e sarà curato da Alessandro Cavallo, Managing Partner di F2 Innovation, Imprenditore, Advisor e Professore aggregato in digital marketing presso Lumsa, Docente e Mentor presso Luiss Business School, coadiuvato da Davide Campofredano, COO F2 Innovation, precedentemente Head of Digital Marketing per Save the Children e Client Consultant in Havas Media Group. La partecipazione è libera previa richiesta del pass gratuito a questo link e l'appuntamento ha registrato un immediato record di registrazioni a riprova dell'interesse sul tema.

Quattro i punti in programma:

Come procedere ad una corretta mappatura della Customer Journey: dall'analisi dei touch point, agli stadi e ai canali di marketing;

Come impostare un'efficace Data Discovery: dalla raccolta dei dati alla visione unificata dei dati per individuare trend e insight utili a guidare le strategie aziendali;

Come utilizzare il Process Mining per l'analisi dei processi di marketing e l'individuazione dei colli di bottiglia;

Come ottimizzare i processi di CRM e le metriche aziendali grazie ai Customer Data.

L'evento odierno è dedicato a imprenditori, responsabili marketing e IT che stanno valutando come ottimizzare i propri processi di vendita per ottimizzarne le performance attraverso il valore che i dati sono in grado di esprimere: la personalizzazione ne è lo strumento primo, purché il percorso sia chiaro ed il metodo tale da poter perseguire l'ottimizzazione delle conversioni.

