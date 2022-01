Marketing digitale e 2022: quali saranno le novità?

Il marketing digitale è un settore che, come pochi altri, cambia a un ritmo elevatissimo.

Al di là del lato prettamente tecnologico infatti, i cambiamenti dei comportamenti dei consumatori, così come gli eventi che influiscono sull'economia quotidiana, hanno degli effetti notevoli in questo ambito.

La pandemia e la crisi energetica dunque, hanno causato un vero e proprio terremoto per quanto riguarda i consumi. Quali sono dunque i trend previsti per il marketing digitale nel 2022?

Sotto questo punto di vista si è espresso lo specialista di marketing digitale ed insegnante su Domestika Gustavo Miller. Il professionista, che ha potuto collaborare con brand di prestigio come Red Bull e Shopify, ha le idee piuttosto chiare a riguardo.

Secondo Miller, vi sarà una graduale perdita di “potenza comunicativa” da parte degli influencer rispetto a chi propone contenuti d'autore. Dunque, il 2022 dovrebbe offrire ottime prospettive per chi lavora su immagini e video.

Il marketing digitale del 2022 all'insegna delle arti visive

Cavalcare la tendenza può essere un'ottima soluzione per avviare una nuova carriera o perfezionare il proprio lavoro abituale. Sotto questo punto di vista dunque, saper utilizzare al meglio un software duttile e al contempo complesso come Photoshop può essere molto importante.

La piattaforma già citata, ovvero Domestika, offre una soluzione adeguata a chiunque voglia affinare le proprie abilità nell'uso del software di fotoritocco per eccellenza.

Il pacchetto Adobe Photoshop avanzato proposto da Carles Marsal può davvero costituire la svolta per chi lavora con questo programma. Marsal è un formatore esperto, che ha tenuto diversi corsi in tutto il mondo che riguardano il software di Adobe.

Stiamo parlando di un percorso formativo completo, costituito da 5 corsi suddivisi in 35 lezioni, per un totale di 4 ore e 52 minuti di formazione. La presenza di 60 risorse aggiuntive rendono Adobe Photoshop avanzato ancora più completo e approfondito.

Nonostante il corso sia in spagnolo, grazie ai sottotitoli in italiano appare come perfettamente fruibile. A rendere ancora più interessante questo percorso formativo è il recente sconto con il quale viene proposto da Domestika. Se il prezzo di listino è pari a 39,90 euro, con il 75% di sconto il corso è disponibile per appena 9,90 euro.