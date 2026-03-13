Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori

C’è una domanda che ogni venditore sul Marketplace di Facebook conosce fin troppo bene… Arriva decine di volte per ogni annuncio, identica, inesorabile, spesso senza alcun seguito: È ancora disponibile? Adesso Meta ha deciso di delegare la risposta all’intelligenza artificiale, e forse non è un male.

Meta AI risponde sul Marketplace di Facebook, le novità

La nuova funzione permette di attivare un’opzione di risposta automatica durante la creazione dell’annuncio. Quando arriva la fatidica domanda sulla disponibilità, Meta AI genera una bozza di risposta che il venditore può modificare prima dell’invio. L’esempio mostrato da Meta: Sì, è ancora disponibile. Hai qualche domanda?

Non è una risposta automatica cieca, il venditore mantiene il controllo e può modificarla come preferisce, ma elimina la parte più ripetitiva e mentalmente estenuante della vendita sul Marketplace.

L’AI compila anche gli annunci dalle foto

Meta AI ora può anche usare le foto del prodotto in vendita per compilare automaticamente i dettagli dell’annuncio e suggerire un prezzo basato su articoli simili in zona. Basta scattare le foto, caricarle, e l’AI si occupa della descrizione e del prezzo. Una funzione interessante, che potrebbe rendere Marketplace più appetibile per chi ha molti oggetti da vendere ma poca voglia di descriverli uno per uno.

L’AI riassume i profili dei venditori

Tra le altre novità, Marketplace introduce i riassunti AI dei profili dei venditori. Gli acquirenti vedranno informazioni come da quanto tempo il venditore ha un account Facebook, quanti amici ha, che tipo di prodotti vende di solito e la sua valutazione. Un modo per dare contesto e costruire fiducia, o almeno per rendere più evidenti i profili sospetti, senza che l’acquirente debba andare a controllare manualmente.

Anche il menu di spedizione è stato rinnovato per semplificare il processo. Sono tutte novità piccole, ma pratiche.