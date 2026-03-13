 Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori

Sul Marketplace di Facebook arriva l'AI che risponde automaticamente ai messaggi ripetitivi e compila le descrizioni analizzando le foto dei prodotti.
Marketplace di Facebook, le risposte AI automatiche per i venditori
Business AI Informatica App e Software
Sul Marketplace di Facebook arriva l'AI che risponde automaticamente ai messaggi ripetitivi e compila le descrizioni analizzando le foto dei prodotti.

C’è una domanda che ogni venditore sul Marketplace di Facebook conosce fin troppo bene… Arriva decine di volte per ogni annuncio, identica, inesorabile, spesso senza alcun seguito: È ancora disponibile? Adesso Meta ha deciso di delegare la risposta all’intelligenza artificiale, e forse non è un male.

Meta AI risponde sul Marketplace di Facebook, le novità

La nuova funzione permette di attivare un’opzione di risposta automatica durante la creazione dell’annuncio. Quando arriva la fatidica domanda sulla disponibilità, Meta AI genera una bozza di risposta che il venditore può modificare prima dell’invio. L’esempio mostrato da Meta: Sì, è ancora disponibile. Hai qualche domanda?

Non è una risposta automatica cieca, il venditore mantiene il controllo e può modificarla come preferisce, ma elimina la parte più ripetitiva e mentalmente estenuante della vendita sul Marketplace.

L’AI compila anche gli annunci dalle foto

Meta AI ora può anche usare le foto del prodotto in vendita per compilare automaticamente i dettagli dell’annuncio e suggerire un prezzo basato su articoli simili in zona. Basta scattare le foto, caricarle, e l’AI si occupa della descrizione e del prezzo. Una funzione interessante, che potrebbe rendere Marketplace più appetibile per chi ha molti oggetti da vendere ma poca voglia di descriverli uno per uno.

L’AI riassume i profili dei venditori

Tra le altre novità, Marketplace introduce i riassunti AI dei profili dei venditori. Gli acquirenti vedranno informazioni come da quanto tempo il venditore ha un account Facebook, quanti amici ha, che tipo di prodotti vende di solito e la sua valutazione. Un modo per dare contesto e costruire fiducia, o almeno per rendere più evidenti i profili sospetti, senza che l’acquirente debba andare a controllare manualmente.

Anche il menu di spedizione è stato rinnovato per semplificare il processo. Sono tutte novità piccole, ma pratiche.

Fonte: META

Pubblicato il 13 mar 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali

Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali
Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia

Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia
Teams Rooms: Microsoft porta le trascrizioni in tempo reale su Android

Teams Rooms: Microsoft porta le trascrizioni in tempo reale su Android
Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026

Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026
Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali

Tinder rilancia con l'AI, i match musicali e gli speed date virtuali
Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia

Alexa+ parla come un amico e ogni tanto scappa una parolaccia
Teams Rooms: Microsoft porta le trascrizioni in tempo reale su Android

Teams Rooms: Microsoft porta le trascrizioni in tempo reale su Android
Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026

Google Chrome arriva su Linux Arm tra aprile e giugno 2026
Tiziana Foglio
Pubblicato il
13 mar 2026
Link copiato negli appunti