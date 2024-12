Marshall Emberton II: fantastico altoparlante bluetooth in SUPER SCONTO (-50%)

Con Marshall Emberton II ti porti a casa (e in giro) un altoparlante bluetooth potente e di alta qualità, completamente wireless e resistente all’acqua e alla polvere con oltre 30 ore di riproduzione continua a batteria. Il prezzo in offerta oggi su Amazon è di soli 89 euro invece di 179: un affare che non puoi lasciarti scappare.

Marshall Emberton II: un altoparlante portatile potente e resistente

Marshall Emberton II è uno speaker bluetooth che offre un’esperienza sonora unica grazie alla tecnologia True Stereophonic che garantisce un suono multidirezionale da ogni angolazione. La batteria, come detto, dura a lungo: oltre 30 ore di riproduzione con una sola carica e una funzione di ricarica rapida che ti dà energia extra in poco tempo.

Il design resistente IP67 garantisce che polvere e acqua non saranno mai un problema rendendolo perfetto anche all’aperto o sotto la doccia. Potente e sostenibile, la sua struttura è realizzata per il 50% in plastica riciclata post-consumo.

Dal classico stile Marshall in acciaio nero e attenzione ai dettagli, avrai non solo un altoparlante ma un accessorio di classe che ti accompagnerà con stile dove vuoi dandoti modo di ascoltare la tua musica preferita con una qualità assoluta.

Approfitta del maxi sconto Amazon e acquistalo adesso a soli 89 euro invece di 179.