Marshall Major IV: cuffie bluetooth con oltre 80 ore di musica in super sconto (-53%)

Sono più di 80 le ore di musica garantite con le cuffie bluetooth Marshall Major IV, oggi disponibili in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di soli 69 euro invece di 149. Al checkout puoi anche attivare il pagamento a rate per suddividere la spesa in piccolissimi importi.

Marshall Major IV: perché sono delle cuffie bluetooth imperdibili

Le cuffie bluetooth Marshall Major IV puntano tutto sulla qualità di un marchio famosissimo, garantendo un audio eccezionale per ogni genere di contenuto, che si tratti di musica, film o videogiochi. Il tutto con una durata della batteria clamorosa, dato che parliamo di oltre 80 ore di riproduzione continua. E puoi ricaricarle anche in wireless, in modo che siano ancora più comode.

Il design ergonomico è formato da cuscinetti auricolari migliorati, un sistema di cerniere 3D e un archetto completamente riprogettato per darti un comfort straordinario: anche dopo ore di utilizzo sarà come non averle addosso. Poi, essendo pieghevoli, le trasporti facilmente e sono costruite con materiali ultraresistenti.

La manopola di controllo multidirezionale è il colpo di genio con cui gestire musica, chiamate e volume senza dover toccare il telefono. Il meglio insomma in termini di design, tecnologia e durata: acquista le Marshall Major IV a soli 69 euro.