Mascherina FFP3: sicurezza superiore, sconto extra

Troppo spesso si sottovaluta la necessità di una protezione importante, soprattutto quando ci si muove in ambienti maggiormente a rischio rispetto ad altri. Ne sono esempi zone di avvicinamento a locali pubblici, possibili code, corsie d’ospedale, sale d’aspetto o ambienti dove non si è certi che tutto sia stato fatto nel migliore dei modi per ridurre il rischio sanitario. In queste occasioni una mascherina FFP3 (invece delle ormai consuete mascherine chirurgiche o FFP2) può essere la scelta ideale, soprattutto se l’approvvigionamento può avvenire a prezzo fortemente ridotto.

Ancora una volta l’occasione è online, in questo caso facendo leva sulla grande disponibilità di offerta che Amazon è in grado di mettere a disposizione grazie alla moltiplicazione dei merchant (spesso italiani) che portano sul marketplace i propri listini.

FFP3 made in Italy, sicurezza con lo sconto

Succede con l’offerta odierna, dove con 21,99 euro è possibile far proprie 10 mascherine FFP3 (lo sconto è addirittura del 37%) utili per questi momenti particolari, occasioni di rischio che è utile evitare alzando temporaneamente l’asticella della protezione. Non si tratta di mascherine da usare “tutti i giorni”: un’analisi oggettiva della realtà odierna suggerisce approvvigionamenti concentrati sulle FFP2, ma una FFP3 in taluni momenti può restituire ben più garanzie e ben maggior sicurezza personale.

L’offerta è relativa a mascherine Made in Italy “Sicura”, in grado di garantire:

PFE ≥99% Efficienza di filtrazione Particelle.

BFE ≥99% Efficienza di filtrazione batterica.

Certificato ISO 13485 ed ISO 9001 per dispositivi medici. Conforme allo standard europeo EN 149:2001+A1:2009

Si tratta di mascherine con certificato CE 2841, di colore bianco, confezionate singolarmente per poterle portare appresso ed averle sempre alla portata all’occorrenza. Una scelta di sicurezza che, grazie allo sconto del 37% disponibile solo per la giornata di oggi, mette al sicuro da ogni situazione potenziale a cui si potrebbe andare incontro nei prossimi mesi.