Mascherine chirurgiche, giù il prezzo su Amazon

Son lontani i tempi dell’irreperibilità delle mascherine chirurgiche e dei loro prezzi alle stelle. Non solo standardizzazione qualitativa e nei costi hanno riequilibrato il mercato, ma ora, quando i vaccini illuminano la fine del tunnel, sono gli sconti a consentire un approvvigionamento semplice di unità a basso costo. Come l’occasione disponibile oggi (e per ben 13 giorni, parentesi temporale non certo consueta per la tradizionale scontistica Amazon), ove le mascherine Shengguang sono accessibili con lo sconto del 34% a soli 2,49 euro per 10 unità. Il prezzo, insomma, è sceso a 25 centesimi per ogni mascherina ed il canale online si conferma tra i migliori per un approvvigionamento massivo a basso costo.

Mascherine chirurgiche, si scende a 0,25 euro

Si ripete, insomma, una simile iniziativa lanciata con successo nel mese di aprile: rappresenta un’occasione importante per fare gli ultimi approvvigionamenti di massa in vista dell’estate, quando la curva dei contagi andrà a ribassarsi, avremo maggiori margini di manovra al lavoro e nel tempo libero, ma dove le mascherine resteranno una necessaria prudenza in attesa che il rischio sfumi più radicalmente nella fase finale dell’anno.

La scheda tecnica indica piena conformità alla norma EN 14683: 2019 per una “Maschera per il viso medica sterile di tipo IIR, la filtrazione batterica supera il 98%“. Triplo strato, inodore, monouso, disponibile in confezioni da 10 unità.