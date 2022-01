Mascherine FFP2 su Amazon: 50, 20, colorate e lavabili

La caccia alle mascherine FFP2 in atto è giustificata dall'obbligo di indossarle sui mezzi del trasporto pubblico, a scuola e in altri contesti anche all'aperto, come negli stadi. Le scorte iniziano a scarseggiare nelle farmacie, vediamo dove è possibile acquistarle online su Amazon a prezzo uguale o inferiore a quello calmierato, così da averne in casa una scorta.

Non trovi le mascherine FFP2? Guarda su Amazon

Gli articoli qui segnalati dispongono tutti della certificazione CE. La spesa è da considerarsi aggiornata al momento in cui viene pubblicato questo articolo: verificare eventuali variazioni direttamente nelle schede dei prodotti.

Quelle del marchio FAYYIA (qui sopra) sono Made in Italy, a cinque strati e imbustate singolarmente. È possibile acquistarle in un pacco da 50 pezzi a 32,90 euro, (0,66 euro cadauna) con spedizione gratuita.

Florentia Med propone invece un pacco da 20 a 14,99 euro (0,75 euro), sigillate una a una e sempre realizzate in Italia. La consegna è immediata e senza spese aggiuntive per gli abbonati Prime.

Chi preferisce quelle colorate può invece puntare nella direzione dell'offerta di Tayogo con il pacco da 20 a 19,99 euro (0,99 euro) che ne include 4 nere, 4 verdi, 4 arancio, 4 fucsia, 4 bianche e un gancio per migliorare il comfort eliminando il fastidio degli elastici dietro le orecchie.

In alternativa è possibile scegliere quella lavabile fino a 50 volte di Unica, disponibile al prezzo di 17,99 euro che riduce la spesa a soli 0,36 euro per ogni utilizzo.