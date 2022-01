NOW Smart Stick+abbonamento: fino ad aprile sei a posto

Approfittando di questa offerta ti puoi garantire il modo per uscire indenne dal freddo inverno trascorrendo serate in compagnia di film e serie TV da gustare in streaming. Oggi il bundle che comprende NOW Smart Stick e tre mesi di abbonamento ai pacchetti Cinema o Entertainment è proposto in forte sconto su Amazon.

NOW Smart Stick con tre mesi di Cinema o Entertainment: l'offerta

Il dispositivo si connette alla presa HDMI del televisore per trasformarlo in una Smart TV. Ogni funzionalità può essere controllata dal telecomando in dotazione. Assicurato il pieno supporto anche alle applicazioni di servizi come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Spotify. Tutte le informazioni nella descrizione completa del prodotto.

Qualche anticipazione sui contenuti inclusi nell'offerta? Ci sono serie come Gomorra, show come X Factor e MasterChef, senza dimenticare i documentari di National Geographic e un catalogo di film aggiornato di continuo.

In questo momento hai la possibilità di acquistare NOW Smart Stick con telecomando e tre mesi di abbonamento ai pacchetti Cinema o entertainment al prezzo di soli 19,90 euro. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio (consegna già entro domani) per gli abbonati Prime.