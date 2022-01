Minis Forum HM50: il desktop travestito da Mini PC

Se pensi che avere un Mini PC costringa a rinunciare alle prestazioni, oggi ti riportiamo un’ottima offerta su un prodotto che ti farà cambiare idea. Si tratta del Minis Forum Elitemini HM50, un computer equipaggiato con processore Ryzen capace di sostituire un tradizionale desktop da ufficio, oggi disponibile a soli 637 euro su Amazon.

Mini PC Minis Forum Elitemini HM50: caratteristiche tecniche

Il processore in questione è un AMD Ryzen 5 4500U da addirittura 6 core con una frequenza massima di ben 4GHz. Vantaggio della serie U è il consumo energetico, grazie ad un TDP di soli 15W, ma configurabile tra i 10 e i 25W. Questo è affiancato da ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da 512GB. Il tutto è completamente espandibile, a partire dalla memoria RAM che può raggiungere addirittura i 64GB grazie alla configurazione dual channel. Naturalmente non manca la scheda video integrata AMD Radeon Vega 6 capace di far girare, con i dovuti compromessi, anche gli ultimi titoli in Full HD. Si tratta di una configurazione rivolta soprattutto ai professionisti che necessitano di elevate prestazioni per gestire grandi flussi di lavoro o applicazioni esigenti dal punto di vista delle risorse. Tuttavia, rappresenta una soluzione perfetta anche per l’uso domestico in alternativa ai più ingombranti tower.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 6 di cui quattro con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Le uscite audio/video sono due, una DisplayPort e l’altra HDMI, a cui si aggiunge una settima porta USB Type-C con funzione DisplayPort. In questo modo potrai gestire fino a 3 monitor con risoluzione 4K a 60Hz contemporaneamente. Due anche le porte RJ45 Gigabit LAN che consentono di combinare due diverse reti fisse per una velocità di trasferimento incomparabile. A completare la dotazione ci pensano le connessioni wireless che grazie al chip Intel AX200 forniscono sia il Wi-Fi 6 dual band che il Bluetooth 5.1. Insomma, un computer davvero estremo per chi desidera ridurre drasticamente l’ingombro, senza alcun compromesso sul piano prestazionale.

Grazie ad uno sconto del 14%, il Minis Forume Elitemini HM50 può essere acquistato su Amazon a soli 637,49 euro per un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino.