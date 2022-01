TP-Link Tapo C200: la massima sicurezza a meno di 30 euro

Se stai cercando una buona telecamera per la videosorveglianza interna, ti riportiamo un’ottima offerta su una delle migliori per rapporto qualità/prezzo. Si tratta della TP-Link Tapo C200, una videocamera estremamente versatile e completa dal punto di vista funzionale, proposta oggi da Amazon a meno di 30 euro.

Videocamera interna TP-Link Tapo C200: caratteristiche tecniche

La Tapo ha un design semplice e compatto, che consente di posizionarla praticamente ovunque grazie agli accessori forniti in dotazione. È possibile, infatti, sia poggiarla su una superficie che fissarla al muro o al soffitto per la massima flessibilità. All’interno ospita un sensore da 2 Megapixel in grado di riprendere immagini in Full HD e non manca la visione notturna fino ad 8 metri. Grazie all’audio bidirezionale, è possibile utilizzare la videocamera come “baby monitor” o condurre conversazioni anche da remoto. Ottima l’inquadratura che consente di ruotare la telecamera a 360 gradi con un’inclinazione di ben 114 gradi in verticale. Non manca neanche il rilevatore di movimento con allarme integrato, che provvede ad inviare una notifica in tempo reale sul proprio smartphone per un intervento tempestivo.

La telecamera, infatti, ospita un modulo Wi-Fi che consente di connetterla alla linea di casa e gestirla dai dispositivi mobili. Molto interessante l’integrazione con Google Assistant e Amazon Alexa che, attraverso le skill, permette di utilizzare la telecamera semplicemente con la propria voce. Per quanto riguarda la memorizzazione delle registrazioni, è possibile sia sfruttare il Cloud di TP-Link che aggiungere una scheda di memoria microSD fino a 128GB. Naturalmente nel caso del Cloud sarà possibile accedere alle registrazioni in qualsiasi momento, anche da remoto. Infine, decisamente pratico il protocollo RTSP che consente di utilizzare la telecamera anche come webcam per il PC, ideale in caso di smartworking o DAD.

Grazie ad uno sconto del 25%, la TP-Link Tapo C200 può essere acquistata su Amazon a soli 29,99 euro.