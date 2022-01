iPhone 13, sconto in bianco/azzurro per poche ore

I prezzi degli smartphone nel 2022 sono destinati a salire ulteriormente? Ci siamo posti questa domanda soltanto poche ore fa sulla base dell'andamento dell'inflazione e della persistente carenza di chip sul mercato, ma era un quesito afferente soprattutto le prossime uscite ed i nuovi modelli. Per i dispositivi già sulla piazza, invece, la pressione al ribasso potrebbe essere inferiore rispetto agli anni precedenti, con una tendenza a conservare il prezzo ed allungare il ciclo di redditività del singolo modello per la casa produttrice. Ecco perché se oggi lo sconto su Amazon di un iPhone 13 arriva eccezionalmente al 6% rappresenta sicuramente un'ottima notizia per quanti stanno pensando di dotarsi di un melafonino.

Bianco o azzurro?

L'offerta è disponibile su Amazon proprio in queste ore: il prezzo scende da 939 a 879 euro e porta così il modello azzurro di iPhone 13 da 128GB al suo miglior prezzo degli ultimi mesi. Scegliendo il modello bianco, lo sconto sale al 7% e il prezzo scende a 872,50 euro. Il modello nero Mezzanotte è allineato ai prezzi della versione azzurra, mentre il modello rosa ha sconto minimo e la versione rossa non risulta contemplato in questa speciale parentesi di offerta.

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici, doppia fotocamera da 12MP, Chip A15 e sistema operativo iOS 15: chi cerca un iPhone 13, del resto, ben sa quale sia il grado di specifiche previsto e ben conosce le garanzie che possa offrire uno smartphone di questa caratura. La possibilità di cogliere al volo uno sconto disponibile solo per poche ore, invece, è l'occasione da cogliere nel momento in cui avviene.

Chi è interessato può metterlo immediatamente nel carrello, portandosi così a casa (con spedizione immediata e gratuita) un iPhone 13 azzurro da 128GB risparmiando eccezionalmente 60 euro sul prezzo ufficiale. O 66,50 euro, se la scelta è dirottata sul Bianco Galassia.