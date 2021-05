Mascherine FFP2, prezzo bomba SOLO OGGI: -70%

Attenzione, l’offerta vale solo per la giornata di oggi, sabato 1 maggio: 10 mascherine Jianda certificate FFP2 al prezzo di soli 5,99 euro (ossia 60 centesimi a mascherina). Trattasi di una offerta ricorsiva, già comparsa su Amazon in passato, ma sempre con breve scadenze ed a fasi alterne. L’occasione è nuovamente disponibile oggi, ma con il conto alla rovescia attivo e non è detto che il prezzo possa ripresentarsi tale e quale nella giornata di domani, domenica 2 maggio.

Le mascherine Jiandi godono in questo caso di un prezzo scontato del 70% rispetto ai 20 euro con cui erano disponibili fino a poche ore fa. Amazon mette a disposizione anche ulteriori offerte su questo tipo di mascherine, ma in nessun caso il prezzo scende tanto in basso. Ottime le recensioni raccolte.

Sulle mascherine non c’è troppo da aggiungere: ognuno di noi ha imparato come verificare le entità di certificazione ed a riconoscerne al volo le caratteristiche (laccetti, appoggio nasale, materiali). L’ultimo parametro che resta da valutare nella scelta d’acquisto è il prezzo e in questo caso si tratta del minor prezzo disponibile in assoluto. Basta un click.