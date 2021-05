Mascherine FFP2, sconto SUPER per chi arriva in tempo

L’offerta sulle mascherine FFP2 di FiGoal torna in auge dopo che nei giorni scorsi medesimo prezzo era stato offerto su Amazon con grande successo. Il valore sta infatti tutto nel prezzo: 20 mascherine per soli 8,49 euro (-43%) significano 0,42 euro cadauna, prezzo che resterà quindi per poche ore al di sotto degli standard di mercato.

Mascherine FFP2, per poche ore sconto del 43%

Offerte simili si trovano ormai ripetutamente (ne abbiamo già segnalate altre su Amazon nei giorni scorsi), ma sono sempre offerte lancio limitate ed occorre arrivare nel momento giusto per poterne approfittare. Sono queste le occasioni per mettere da parte nuove riserve in vista dei prossimi mesi, quando saranno i vaccini a lottare in prima fila contro la pandemia, ma dove saranno le mascherine ad opporre la necessaria resistenza ad eventuali pericolose recrudescenze dei contagi.

La mascherina in offerta è ben giudicata anche nelle recensioni, ove è spiegato che la certificazione è ben stampata in vista sul tessuto, la fattura è di qualità ed il nasello regolabile assicura buona tenuta. Le mascherine sono distribuite all’interno di un sacchetto in plastica sigillato. 0,42 euro, dunque, è un prezzo d’occasione di cui approfittare.