Mascherine online, sconti di tutti i colori

Il quadro della situazione inizia a farsi chiaro: entro un paio di mesi le mascherine saranno messe da parte all'aperto, consentendo un'estate di maggior libertà, ma continueranno ad essere obbligatorie al chiuso e dove possano generarsi assembramenti. Le avremo dunque sempre appresso, insomma, come accessorio inevitabile in questa coda di pandemia nella quale nessuno vuol più correre rischio alcuno.

Sconti e stile possono così entrare con meno pudore in un mercato che si era fatto inizialmente impossibile (online i tempi di consegna superavano il mese di attesa), quindi solido (Amazon ha continuamente sfornato offerte e modelli nuovi) ed ora anche differenziato e a buon prezzo. Tanto che con 39,90 euro (ancora su Amazon) è oggi possibile far proprie 50 mascherine FFP2 con varie tonalità cromatiche a disposizione.

Di tutti i colori

L'offerta “Sicura Mascherine” è relativa a prodotti 100% made in Italy con certificazione CE 2841 e confezione promiscua con 7 colorazioni differenti: nero, bianco, blue jeans, grigio, verde, lavanda, azzurro. Ogni mascherina è sigillata singolarmente, cosa che consente di portarsi appresso la singola unità per poterla utilizzare in caso di bisogno. La soluzione ideale per quello che sarà il contesto dei prossimi mesi, a cavallo tra un'estate di maggior libertà e un'autunno di necessaria attenzione.

39,90 euro significa uno sconto del 43%, ossia un risparmio di 30 euro netti. Questo è il nuovo mercato online delle mascherine oggi, con la curva dei contagi finalmente in calo, ma con ancora un semestre di cautela e limitazioni di fronte. Attenzione: l'offerta è destinata a scadere nelle prossime ore perché questo livello di scontistica non è certo ancora stabile e l'occasione odierna è semplicemente un modo per un approvvigionamento speciale, a prezzo d'occasione.