Massima velocità per il tuo sistema con l'SSD SanDisk Ultra 3D 1TB

Puoi mettere fine alle lunghe attese causate dai tradizionali hard disk magnetici con l’SSD SanDisk Ultra 3D 1TB, il meglio con interfaccia SATA per l’utilizzo professionale e non solo. Si tratta di un’unità dalle prestazioni al top della categoria, perfetta per ogni utilizzo, disponibile a soli 91 euro su Amazon.

SSD SanDisk Ultra 3D 1TB: caratteristiche tecniche

La proposta di SanDisk è un tradizionale disco da 2,5 pollici adatto a laptop, desktop e Mini PC. È una delle soluzioni più adottate proprio per questi ultimi, in quanto garantisce affidabilità oltre alle performance. Le velocità, infatti, raggiungono i ben 560MB/s in lettura e 530MB/s in scrittura. Non manca la cache DRAM che garantisce prestazioni coerenti a prescindere dal carico di lavoro e dalla quantità di memoria già impegnata. Potrai dare nuova vita ai computer ritenuti ormai obsoleti, o dare una marcia in più a quelli più recenti. Uno degli aspetti più interessanti, nel caso dei laptop, è proprio il ridotto consumo energetico e una silenziosità assoluta. In questo modo consente di lavorare con meno distrazioni e più a lungo grazie all’ottimizzazione specifica che per la batteria che riduce notevolmente i consumi.

Con il SanDisk Ultra 3D l’avvio e la gestione delle applicazioni sarà decisamente più veloce e reattiva. Questo si riversa, naturalmente, anche sui videogiochi che avranno così tempi di caricamento nettamente ridotti. Tra le feature più interessanti c’è sicuramente SanDisk dashboard, il software per la gestione della memoria. Da qui potrai effettuare backup rapidi o clonare il tuo vecchio hard disk per il passaggio al nuovo SSD. Da qui, inoltre, è possibile visualizzare in tempo reale le prestazioni dell’unità e verificarne lo stato di salute. Nel complesso, un prodotto eccellente per rapporto qualità/prezzo, che unisce grande capacità e prestazioni.

Grazie ad uno sconto del 10%, puoi acquistare il SanDisk Ultra 3D 1TB a soli 91,46 euro su Amazon con spedizione Prime.