Massimizzare la privacy su Internet è possibile: ecco la VPN da usare oggi

La privacy su Internet è un tema di grande attualità. Il tracciamento delle attività di un utente, infatti, avviene su più livelli ed è difficile accedere ai vari servizi web senza che la propria attività venga monitorata passo dopo passo (spesso a scopi pubblicitari).

Per massimizzare la privacy su Internet è necessario affidarsi ad una VPN. Scegliere un servizio di questo tipo, disponibile oramai su tutte le piattaforme, consente di eliminare il tracciamento, beneficiando della crittografia del traffico dati per la massima sicurezza.

Le VPN non sono tutte uguali. Alcune, infatti, garantiscono un servizio migliore, sia in termini di privacy che di velocità di accesso ad Internet. È il caso di AtlasVPN, oramai un riferimento per tantissimi utenti. Il servizio, grazie all’offerta in corso, costa appena 1,61 euro al mese, optando per il piano biennale con 3 mesi gratis. Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto.

AtlasVPN è il servizio giusto per massimizzare la privacy su Internet

Per poter contare sul massimo della privacy quando si accede ad Internet è necessario che vengano rispettate alcune condizioni: serve poter contare sulla crittografia del traffico dati, sia in ingresso che in uscita, ed è necessario che il servizio che gestisce la connessione adotti una politica no log, eliminando qualsiasi forma di tracciamento dei dati dell’utente.

A soddisfare questi requisiti è proprio AtlasVPN che aggiunge anche un sistema di identificazione e blocco di malware, bloccando i siti potenzialmente pericolosi per l’utente e prevenendo qualsiasi forma di monitoraggio, anche grazie al ricorso alla crittografia AES a 256 bit.

AtlasVPN è un servizio VPN davvero completo: la connessione ad Internet avviene senza limiti di velocità o di traffico dati disponibile. L’utente può beneficiare di un network di centinaia di server per geolocalizzare la possibile in un altro Paese e aggirare, facilmente, i limi geografici fissati dai servizi web.

Con l’offerta in corso, è possibile attivare AtlasVPN al costo di 1,61 euro al mese. La promozione è accessibile attivando il piano biennale con 3 mesi gratis per un abbonamento di 27 mesi con una spesa totale di 43 euro (pagabili in 3 rate con PayPal). Per accedere all’offerta di AtlasVPN è possibile seguire il link qui di sotto.

