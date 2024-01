MasterChef Italia: come vedere le ultime puntate in streaming

MasterChef Italia è lo show culinario che appassiona milioni di telespettatori in tutta Italia: se anche tu sei tra questi e vuoi avere la comodità di vedere tutte le puntate in streaming quando vuoi non ti rimane che abbonarti al pass Entertainment di NOW TV, disponibile a partire da 6,99 euro al mese.

MasterChef Italia in streaming: tutte le puntate su NOW

NOW TV ti mette a disposizione un catalogo di contenuti on-demand che includono anche tutte le stagioni e le puntate di MasterChef Italia. Non solo quelle in onda in queste settimane, ma anche le primissime stagioni: perfetto se sei un nostalgico della vecchia guardia.

Oltre a questo, il pass Entertainment ti permette di accedere anche alle serie TV internazionali firmate HBO, come The Last of Us o l’appena lanciata True Detective Night Country, a tutti gli altri show di Sky e a un po’ di sano intrattenimento per tutta la famiglia.

Tutto ciò può essere tuo ad un prezzo di partenza di 6,99 euro al mese: un’occasione da non perdere per avere l’intrattenimento di Sky a portata di streaming e su qualsiasi dispositivo compatibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.