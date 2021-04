Masterclass: come gestire i Customer Data

Quanto vale il dato? Come gestire, analizzare e raccogliere un dato? Inutile operare in un’economia che per definizione è basata sull’assunto per cui “il dato è il nuovo petrolio” se poi non si hanno internamente le capacità per estrarre sufficiente valore dal dato stesso. F2 Innovation ha organizzato a tal fine una nuova Masterclass che mette al centro proprio il dato e le capacità dell’azienda di gestirlo in modo proficuo.

L’evento, della durata di 60 minuti, è a numero chiuso e si terrà Venerdì 7 maggio a partire dalle ore 16.

Come gestire correttamente i Customer Data

“Il 95% delle aziende dichiara di vedere un impatto dei dati di bassa qualità sul loro business, che influiscono negativamente sulla Customer Experience, l’efficienza aziendale e la reputazione dell’organizzazione“, spiega F2 Innovation nella presentazione di questo appuntamento: “Attraverso una Masterclass online gratuita di 60 minuti, F2 Innovation ti guiderà verso l’introduzione di un corretto modello di gestione dei Customer Data per la tua azienda“.

La Masterclass “Gestire i Customer Data” si pone 5 obiettivi a disposizione di PMI, responsabili marketing o semplici professionisti interessati ad implementare un corretto Customer Data Model nella propria azienda:

Come integrare e valorizzare al meglio i dati a disposizione dell’azienda;

a disposizione dell’azienda; Customer Data e pandemia: come gestire le aspettative di personalizzazione dei clienti nel nuovo mondo digitale;

nel nuovo mondo digitale; Come diminuire il costo di acquisizione di nuovi clienti e aumentarne il Life Time Value grazie a un approccio Customer Centric;

e aumentarne il Life Time Value grazie a un approccio Customer Centric; Come una corretta gestione dei Customer Data può far risparmiare tempo ai tuoi reparti aziendali, aumentandone la produttività;

ai tuoi reparti aziendali, aumentandone la produttività; Come utilizzare al meglio i Customer Data nelle PMI: analisi di casi di studio italiani.

L’evento, di cui Punto Informatico è partner, sarà incentrato sulla competente guida di Alessandro Cavallo, Professore Aggregato di Digital Marketing presso l’Università LUMSA e Mentor presso la LUISS Business School, con gli interventi di Davide Campofredano (COO F2 Innovation, già Head of Digital Marketing per Save the Children e Client Consultant in Havas Media Group;) e Carlo Bossi (Manager F2 Innovation, con innumerevoli esperienze nel dipartimento Digital di aziende leader a livello globale e precedente Head of Marketing di EF Education First).

Per dettagli e per richiedere il proprio pass gratuito è disponibile la pagina ufficiale dell’evento.