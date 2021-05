Masterizzatore USB 3 in 1 HUB integrato in offerta

Senza dubbio i supporti ottici hanno perso quel tasso di adozione che avevano fino a diversi anni fa. Tuttavia, soprattutto in alcuni settori come la fotografia, rimangono lo strumento più immediato per fornire i file. Per questo oggi vi suggeriamo il masterizzatore esterno Beva USB 3 in 1.

Masterizzatore esterno beva 3 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto tradizionale, con una scocca in plastica, ed un cavo integrato. La prima differenza, però, la ritroviamo proprio nel cavo che possiede una doppia connessione. È possibile, infatti, collegare il masterizzatore sia in una porta Type-A che in una Type-C grazie alla doppia interfaccia, in entrambi i casi con specifica USB 3.0 ad alta velocità. Molto interessante la possibilità di alloggiare il cavo direttamente all’interno della scocca, in modo da semplificarne il trasporto.

Altra peculiarità del masterizzatore è la presenza di un HUB integrato che permette di espandere, seppur in maniera limitata rispetto ad un accessorio dedicato, la connettività del computer. Questo include due porte USB e un lettore di schede che permettono di trasferire rapidamente i file da disco ottimo a supporti esterni. Per quanto riguarda la compatibilità questa è garantita con Windows, Linux e Mac OS, non ci saranno quindi problemi con la maggior parte dei sistemi operativi su PC. La configurazione infine è estremamente semplice. Si tratta di un dispositivo plug and play, ragione per cui basterà collegarlo ad una porta USB per essere pronto all’utilizzo.

Il masterizzatore è attualmente in offerta su Amazon a soli 19,69 euro con uno sconto del 18% sul prezzo di listino.