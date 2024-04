Il quinto film di Matrix nelle mani di Goddard?

A un quarto di secolo dall’arrivo nelle sale del primo capitolo, e tre anni dopo la quarta uscita Resurrections (non esattamente un successo a livello commerciale), la serie Matrix potrebbe essere in procinto di tornare con un quinto film. Questa volta, alla regia non dovrebbero più esserci le sorelle Wachowski, comunque coinvolte nella produzione, ma Drew Goddard, già sceneggiatore per Sopravvissuto: The Martian.

Drew Goddard per il quinto film di Matrix?

A riportare l’indiscrezione è stata questa settimana la testata Deadline, citando le parole del diretto interessato: Non è un’iperbole affermare che i film di Matrix abbiano cambiato sia il cinema sia la mia vita . Sulla questione è intervenuta anche Warner Bros. Motion Pictures, che controlla la proprietà intellettuale, attraverso Jesse Ehrman (President of Production): Drew è venuto alla Warner Bros. con una nuova idea che tutti noi crediamo possa essere un modo incredibile per dare continuità al mondo di Matrix, onorando ciò che Lana e Lilly hanno iniziato 25 anni fa e offrendo una prospettiva unica, basata sul suo amore per la serie e per i suoi personaggi . Insomma, una mezza conferma del progetto.

Al momento non è dato a sapere se Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving e Jada Pinkett Smith faranno nuovamente parte del cast di attori. Nessun dettaglio è trapelato nemmeno in merito alla trama, ma azzardiamo un qualche legame con i rischi connessi alle evoluzioni dell’intelligenza artificiale. La teoria secondo sui l’universo sarebbe una enorme rete neurale non è uno spunto perfetto?

La serie, iniziata come già scritto nel 1999, ha vinto quattro premi Oscar e incassato circa 1,8 miliardi di dollari all’uscita nei cinema di tutto il mondo. Ha introdotto nuovi elementi e modalità di ripresa inedite nel territorio sci-fi, con effetti speciali come il celebre bullet time, ispirando tra le altre cose molti progetti amatoriali, a partire da Fanimatrix, oggi il torrent più vecchio della storia ancora in circolazione sui circuiti P2P.