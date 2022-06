Keanu Reeves cambia idea e sale sul carro degli NFT

Nel dicembre scorso, in occasione di un’intervista, Keanu Reeves ha risposto con una sonora risata a una domanda in tema NFT, manifestando a suo modo perplessità nei confronti del concetto di irriproducibilità dei contenuti digitali. Si sa, tutti cambiano idea, anche l’Eletto. L’attore si è ufficialmente unito a un progetto di Non-Fungible Labs, assumendo la carica di consigliere per un programma battezzato Futureverse Foundation, il cui obiettivo dichiarato è migliorare il mondo fisico e quello digitale attraverso il supporto di artisti e comunità creative . Di fatto, finanzia il lavoro degli artisti, permettendo loro di far conoscere le opere realizzate e raggiungere nuovo pubblico.

L’Eletto si ravvede: NFT anche per Keanu Reeves

Con lui c’è Alexandra Grant, sua partner anche nella vita reale e già da tempo sostenitrice del movimento Non-Fungible Token. Qui sotto un video in cui spiega come l’impiego di questo approccio sia in grado di creare una “nuova economia” per gli artisti.

Come si può intuire già dal nome del programma, ci sono punti di contatto anche con il metaverso. Queste le parole di Reeves, riportate nel comunicato stampa ufficiale diffuso. Una dichiarazione di rito o poco più.

Sono onorato di prender parte all’impegno di Non-Fungible Labs, in collaborazione con Alexandra Grant, per lo straordinario programma e l’opportunità della Futureverse Foundation, a supporto di artisti e creatori di tutto il mondo.

Quello di Neo non è l’unico volto noto che in questi giorni ha deciso di prestare la propria celebrità a iniziative legate all’ambito degli NFT. C’è anche Cristiano Ronaldo. Il calciatore portoghese ha siglato una partnership pluriennale di esclusiva con l’ exchange Binance per portare i contenuti digitali che lo riguardano sul marketplace dedicato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.