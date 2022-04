Mattarella: sicurezza informatica, sfida per la Polizia

Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per il 170° anniversario della Polizia di Stato, nel messaggio del Presidente della Repubblica si è fatto cenno anche alla sicurezza informatica. Nelle parole di Sergio Mattarella un focus su quella che, per ovvie ragioni, rappresenta sempre più una priorità per l’Italia e non solo.

La sicurezza informatica, una sfida per Mattarella

Non potrebbe essere altrimenti, considerando le recenti evoluzioni riguardanti lo scenario della cybersecurity. Un contesto messo a dura prova da un numero crescente di attacchi, andato intensificandosi dall’inizio della guerra in Ucraina in poi. Una vera e propria cyberwar, che si combatte a colpi di violazioni, leak e risorse compromesse.

A tal proposito, l’Italia ha istituito lo scorso anno l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e si appresta a definire, il mese prossimo, una Strategia Nazionale di Cybersicurezza. A comporla saranno 85 obiettivi, da raggiungere entro il 2026. Questo l’estratto dal messaggio inviato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarealla, a Lamberto Giannini, Capo della Polizia e Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.

Il contrasto al terrorismo e la promozione della sicurezza informatica rappresentano ulteriori sfide, da raccogliere in collaborazione con le Forze di Polizia di altri Paesi.

Non a caso, l’invito è quello a puntare su una collaborazione internazionale. Essendo la natura delle minacce non circoscrivibile entro i confini di un singolo paese, il coordinamento tra le forze di polizia dei diversi stati si rivela essenziale al fine di individuarle prontamente, farvi fronte e gestirne eventuali esiti negativi. Qui sotto il video integrale delle celebrazioni andate in scena alla Terrazza del Pincio a Roma.

Per rimanere in tema, nei giorni scorsi il Ministero della Transizione Ecologica è stato interessato da un attacco che ne ha messo fuori uso l’intera infrastruttura per diversi giorni. Non sono state rese note né la provenienza dell’azione né la finalità.