Mavinex HUB USB-C 9 in 1: la soluzione professionale per il tuo PC o Mac

Come avrai potuto appurare, ormai l’acquisto di un portatile, soprattutto se Mac o ultrabook, richiede necessariamente di essere abbinato ad un buon HUB USB. Per questo oggi ti riportiamo un’ottima offerta sul Mavinex HUB USB-C 9 in 1, una soluzione dotata di tutta la connettività di cui si potrebbe avere bisogno.

HUB USB Type-C Mavinex 9 in 1: caratteristiche tecniche

L’HUB presenta un design piuttosto tradizionale, con una scocca monoblocco in alluminio che agevola la dissipazione del calore antracite. Scelta dettata dal supporto al Power Delivery della porta USB Type-C. Questa, infatti, consente di ricaricare il computer collegando l’alimentatore direttamente all’HUB, lasciando una sola porta impegnata sul dispositivo. Non manca un’uscita HDMI che consente di collegare un secondo monitor in mirroring o estensione, così da ottenere un’area di lavoro più ampia. A questa si somma anche una seconda porta USB Type-C che consente addirittura la connessione di un terzo monitor. Si tratta di una periferica pensata soprattutto per la produttività e l’utilizzo professionale, che punta a velocizzare il lavoro in qualsiasi circostanza.

A tal proposito, è presente anche una porta RJ45 Gigabit LAN che consente di ottenere le massime prestazioni dalla rete fissa attraverso la connessione via cavo. Naturalmente non mancano le porte USB Type-A indispensabili per il collegamento di periferiche esterne, che siano di input o archiviazione. In questo caso troviamo 3 porte tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità, perfette per il trasferimento rapido dei file o per effettuare backup. Chiude la dotazione un pratico lettore di schede TF, indispensabile per fotografi e videografi che quotidianamente sfruttano questo tipo di supporti. Con funzione plug and play, e compatibilità con il protocollo Thunderbolt 3, l’HUB di Mavinex è un alleato affidabile ed efficiente per qualsiasi attività.

Grazie ad un coupon del 20% l’HUB Mavinex 9 in 1 può essere acquistato su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di 10 euro sul prezzo di listino.