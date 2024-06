Maxi sconto del 62% sulle cuffie JBL Live 460NC (Amazon)

Se stavi cercando delle nuove cuffie di qualità l’occasione migliore arriva su Amazon dove è attivo uno sconto pazzesco del 62% sulle cuffie wireless JBL Live 460NC che puoi portarti a casa quindi a 48,90 euro rispetto al prezzo consigliato di 129,99.

Le caratteristiche delle cuffie JBL Live 460NC

Queste cuffie on-ear senza filo sono dotate dell’inconfondibile suono JBL, con driver da 40 mm che garantiscono un audio di alta qualità e bassi potenti. Grazie alla cancellazione del rumore attiva potrai eliminare i suoni ambientali indesiderati, mentre con la funzione Ambient Aware potrai non isolarti da ciò che ti circonda, utile quando sei in giro e non puoi distrarti troppo.

Grazie ai comandi e al microfono integrati sui padiglioni, puoi rispondere alle chiamate e accedere ai servizi vocali direttamente dalle cuffie: il tutto con un comodo archetto in tessuto e morbidi cuscinetti auricolari che assicurano un comfort ottimale anche per lunghe sessioni di ascolto.

La batteria ricaricabile tramite cavo USB ti permette di avere fino a 50 ore di riproduzione musicale continua: e bastano soltanto 10 minuti per ottenere fino a 4 ore di musica extra. Per la tua comodità, le cuffie supportano la funzione Multipoint, permettendoti di collegarle a più dispositivi contemporaneamente.

La confezione include le cuffie, il cavo di ricarica USB-C e un cavo audio. Approfitta di questa incredibile offerta e immergiti nella tua musica preferita con le JBL LIVE 460NC a soli 48,90 euro invece di 129,99.