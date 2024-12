Maxi sconto per le Samsung Galaxy Buds FE: su Amazon c'è il -54%

Con le Samsung Galaxy Buds FE puoi farti un regalo di Natale davvero magnifico se approfitti dello sconto disponibile adesso su Amazon. Le cuffie wireless con cancellazione attiva dei rumori sono in offerta a soli 49,99 euro invece di 109: in pronta consegna per domani, la vigilia di Natale.

Samsung Galaxy Buds FE: le caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie true wireless sono dotate di design compatto ed ergonomico per adattarsi perfettamente alle tue orecchie e includono gommini e alette di diverse dimensioni per avere una vestibilità su misura.

La qualità sonora è garantita da un altoparlante a 1 via che fornisce bassi profondi e potenti che trasformano il tuo ascolto in un’esperienza davvero immersiva e coinvolgente. Il tutto con la tecnologia di cancellazione attiva del rumore che ti permette di dire addio alle distrazioni.

Altro punto di forza è la batteria con 30 ore massime di autonomia garantite con una singola ricarica, in modo che possano accompagnarti per tutta la giornata e in ogni situazione. Infine, sono dotate di controlli touch intuitivi per permetterti di gestire la musica e le chiamate in maniera semplice e veloce.

Dal design elegante e con tecnologie all’avanguardia, le Galaxy Buds FE possono essere un magnifico regalo di Natale: acquistale a soli 49,90 euro invece di 109.