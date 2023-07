McAfee Antivirus, protezione fino a 10 dispositivi a prezzo scontato

McAfee Total Protection offre una soluzione ottimale per le persone in ambienti professionali o per coloro che hanno più dispositivi in ​​casa.

Questo particolare piano offre protezione per un massimo di 10 dispositivi, inclusi PC, Mac, smartphone Android e iPhone. Di conseguenza, è un’opzione completa e adatta per salvaguardare tutti i tuoi dispositivi.

Al momento, hai la possibilità di acquistare questa offerta a una tariffa ridotta di € 49,95, che rappresenta una significativa riduzione rispetto al prezzo originale di € 129,95. Il risparmio totale è di 80 euro.

, prezzo scontato e protezione fino a 10 dispositivi

Se interagisci spesso con Internet, è indispensabile disporre di un software antivirus di prim’ordine.

La suite di prodotti McAfee fornisce la protezione necessaria. Ecco un assaggio dei vantaggi che puoi aspettarti da questo pacchetto completo.

Utilizzando il filtro antispam e incorporando una VPN integrata, è ora possibile navigare nel regno online con misure di sicurezza avanzate in atto.

Ciò si ottiene preservando l’integrità dei dati generati durante la tua attività di navigazione, contrastando così efficacemente qualsiasi potenziale intercettazione e diminuendo la probabilità di incontrare pubblicità dannose.

McAfee Total Protection non solo fornisce varie altre funzionalità, ma offre anche agli utenti l’opportunità di utilizzare una soluzione di archiviazione cloud sicura che vanta una solida crittografia AES a 256 bit.

Utilizzando questa funzione, puoi garantire la protezione dei tuoi file e documenti cruciali, garantendone la disponibilità su tutti i tuoi dispositivi collegati.

Incluso nel pacchetto c’è una funzione speciale nota come Shredder. Questa funzione garantisce che i file vengano eliminati in modo permanente e rende impossibile qualsiasi possibilità di recupero.

Inoltre, esiste uno strumento di gestione delle password che offre un archivio altamente sicuro per consolidare tutte le informazioni di accesso in un’unica posizione facilmente accessibile.

Per migliorare la velocità della tua esperienza di navigazione e ridurre il consumo di larghezza di banda, McAfee offre la possibilità di disattivare la riproduzione automatica dei video.

Se approfitti dello sconto attuale, puoi garantire la sicurezza di un massimo di dieci dispositivi acquistando McAfee Total Protection.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.