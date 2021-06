McAfee, l'antivirus ti costa solo 2 euro all'anno

La suite Internet Security di McAfee tocca in queste ore il suo miglior prezzo di sempre grazie a un'offerta che porta il software antivirus a soli 19,99 euro per 1 anno di protezione su ben 10 dispositivi. In pratica è come se l'antivirus per il proprio PC costasse appena 2 euro all'anno: niente male, no?

Antivirus, bastano 2 euro all'anno

Gestione delle password, navigazione protetta, monitoraggio antivirus continuativo: l'acquisto consente di accedere ad un codice di attivazione che arriva via mail e che consente pertanto immediata installazione. Lo stesso codice potrà autorizzare l'installazione su 10 dispositivi in tutto, potendo coprire così l'intera gamma di device per tutta la famiglia (pc, tablet o smartphone, sia Windows che Mac, Android o iOS).

Succede tutto nei giorni dell'addio a John McAfee, fondatore del gruppo. La sua vita era ormai slegata da molto tempo dalle attività nel mondo antivirus, ma il suo cognome è rimasto impresso a fuoco sulla suite di sicurezza, diventando nel tempo uno dei brand più affermati al mondo.

Molte cose sono cambiate dai tempi di John McAfee. Oggi la sicurezza informatica è più importante che mai, mettendo a repentaglio quotidianamente dati personali, criptovalute, denaro, accessi, aziende e credibilità. Ma proteggersi è questione soprattutto di consapevolezza e strategia: nel privato occorrono aggiornamenti puntuali e un buon antivirus installato, roba che oggigiorno può costare anche solo 2 euro all'anno. Non può essere il prezzo a rappresentare un ostacolo, insomma: questione di consapevolezza.