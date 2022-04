McAfee annuncia Personal Data Cleanup per la privacy

Durante l’attività svolta online, lasciamo costantemente tracce del nostro passaggio: informazioni sul nostro conto, disseminate per sempre in qualche angolo del Web. Pane per i denti di malintenzionati impegnati nel furto d’identità e per chi organizza le campagne di spam. Eliminarle da sé può rivelarsi una vera e propria impresa, se non una mission impossible. Una soluzione efficace e realizzata ad hoc è quella appena messa a punto da McAfee e battezzata Personal Data Cleanup. Sta per entrare a far parte della suite McAfee Total Protection (oggi a meno di metà prezzo) che già include una serie di tool dedicati alla sicurezza.

McAfee Total Protection con Personal Data Cleanup

Il nuovo strumento offre una panoramica dei dati che lo riguardano presenti in Rete e istruzioni su come rimuoverli. Risponde a un’esigenza manifestata dal 59% degli utenti (ricerca PWC). Come funziona? È sufficiente digitare il proprio nome, il cognome, la data di nascita e l’indirizzo di residenza, poi la tecnologia effettua automaticamente la scansione tra le decine di broker ritenute più pericolose per la privacy. Infine, mostra in che modo rimuovere ogni riferimento trovato, definitivamente.

Personal Data Cleanup mette nelle mani degli utenti un tool per riguadagnare il controllo sulle loro informazioni personali: come sono finite online, chi può effettuarvi l’accesso, chi le può rivendere. In questo modo, si possono sentire più sicuri nell’ambito della loro vita digitale.

Personal Data Cleanup si aggiunge alle tante funzionalità già presenti in McAfee Total Protection, che includono una efficace barriera antivirus in grado di mantenere lontani i malware e una VPN per navigare in modo anonimo, senza dimenticare il parental control e un gestore delle password in cui archiviare i codici di autenticazione. Oggi l’ intero pacchetto è disponibile a meno di metà prezzo, con la possibilità di installazione su Windows, macOS, Android e iOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.