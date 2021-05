McAfee, proteggi tutto subito con il 76% di sconto

L’ennesima stoccata al ribasso sui software per la sicurezza online viene calata da McAfee, la cui suite “McAfee Total Protection 2021” trova uno sconto del 76% su Amazon con possibilità di acquisto, download e installazione immediati. Subito pronto, insomma, per tutti coloro i quali completeranno l’acquisto entro le prossime 24 ore.

McAfee Total Protection, sconto super

La suite consente l’installazione della protezione McAfee su ben 10 dispositivi, potendo così tranquillamente coprire tutte le esigenze di una famiglia, al prezzo di soli 21,99 euro per un anno intero. Poco più di 2 euro per ogni dispositivo, insomma, ossia meno di 1 centesimo al giorno per garantirsi la “protezione totale” di McAfee.

Secondo il monitoraggio disponibile, è questo il miglior prezzo a cui è stato possibile acquistare la suite da inizio anno ad oggi. Una volta acquistato, Amazon invia tramite mail il codice d’attivazione ed è così possibile immediatamente attivare la protezione senza attesa alcuna. La spesa è pari a 21,99 euro ed il risparmio arriva a 67,99 euro.