McAfee Total Protection 2024 al 72% di SCONTO su Amazon

Amazon ha deciso di regalare privacy e sicurezza a tutti. Infatti, proprio in questo momento, attivi McAfee Total Protection 2024 al 72% di sconto. Si tratta di un’occasione pazzesca per proteggere tutti i tuoi dispositivi. Il vantaggio è che non solo si tratta di una licenza valida per 12 mesi dall’attivazione, ma hai anche la possibilità di installarla su un massimo di 10 dispositivi contemporaneamente. Il codice di attivazione ti arriverà poco dopo aver confermato il tuo acquisto con il pagamento.

McAfee Total Protection 2024: la sicurezza prima di tutto

Con McAfee Total Protection 2024 hai un sistema di sicurezza online e offline preciso e sempre aggiornato. Qualunque sia la minaccia, reale o presunta, il suo potente antivirus in tempo reale la blocca evitando possibili infezioni ai tuoi dispositivi. La VPN integrata rende la tua connessione dati completamente anonima, proteggendo la tua privacy da occhi indiscreti. Il password manager gestisce e genera password sicure. Infine, un sistema di scansione analizza il Dark Web in cerca dei tuoi dati.

Cosa stai aspettando? Attiva subito la licenza di 1 anno per 10 dispositivi al 72% di sconto! Grazie all’app multi-device puoi proteggere qualsiasi dispositivo hai in tuo possesso. Il software è leggero così da non appesantire il sistema operativo né interferire sulla durata della batteria. Approfitti di questo prezzo speciale perché sei cliente Prime. In caso contrario attiva subito la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

