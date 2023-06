McAfee Total Protection: antivirus, VPN e molto altro a -80€

Premiata da AV-Comparatives come Prodotto dell’anno per la migliore protezione online, la tecnologia di McAfee garantisce una tutela senza di compromessi per dati e privacy. Forte di un’esperienza maturata sul campo in quasi quarant’anni di attività, la soluzione Total Protection (oggi in sconto fino a 80 euro) include ciò che serve per mantenere le informazioni e la sfera privata lontane dalle minacce sempre più evolute che si nascondono nel mondo online e dalle trappole tese di continuo dai cybercriminali.

Dati e privacy al sicuro con McAfee Total Protection

Una vera e propria suite all-in-one, che si compone di sistemi e strumenti che la software house aggiorna di continuo, introducendo funzionalità inedite e intervenendo quando necessario con ottimizzazioni mirate. Ne fa parte, ovviamente, l’antivirus da cui tutto ha avuto inizio, sviluppato in modo da contrastare l’azione di ogni malware e codice maligno in circolazione. A questo si aggiunge una VPN per navigare in modo anonimo, nascondendo il proprio indirizzo IP e applicando una crittografia a quanto trasmesso e ricevuto.

Attivando un abbonamento a Total Protection si ha inoltre accesso a un tool per aumentare le prestazioni attraverso accorgimenti specifici, a Safe Family per il parental control, a un firewall per la protezione dell’intera rete domestica, a un gestore delle password avanzato, alla crittografia AES a 256 bit per i dati archiviati e a Shredder, ciò che può essere paragonato a un distruggidocumenti digitale, così da non lasciar traccia alcuna dei file confidenziali eliminati.

La sottoscrizione per dieci dispositivi permette di risparmiare 80 euro (49,95 invece di 129,95 euro), ma volendo è possibile sceglierne una più economica, per cinque o un solo dispositivo. La compatibilità è garantita con Windows, macOS, Android e iOS. In caso di necessità o per porre qualsiasi domanda ci si può rivolgere all’assistenza di un team di esperti.

