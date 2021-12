McAfee Total Protection e sei a prova di Virus (16€)

Metti subito in sicurezza tutti i tuoi dispositivi acquistando McAfee Total Protection, l'antivirus aggiornato al 2022 di cui avevi proprio bisogno. Con una promozione invidiabile su Amazon hai l'occasione di avere 12 mesi di protezione totale a soli €16,99 ossia con uno sconto che supera i €40.

Io se fossi in te non me lo farei ripetere due volte perché è un'occasione veramente unica e poi conta che il codice di attivazione ti arriva direttamente via email, in questo modo lo puoi sfruttare fin da subito senza dover aspettare che la consegna avvenga per posta.

McAfee Total Protection: l'antivirus di cui avevi bisogno

Mettere in sicurezza i tuoi dispositivi non è un optional perché proprio su questi prodotti, spesso e volentieri, si concentra la tua vita. Smartphone, computer, laptop e chi più ne ha più ne metta sono il fulcro di lavoro, svago e intimità quindi lasciarli come preda gli eventuali virus e pericoli è proprio da sbadati.

Proprio per questo motivo ti sto consigliando di acquistare McAfee Total Protection 2022 che ti permette di attivare una protezione totale su ben 5 dispositivi per un intero anno di durata. Non ha importanza su quale sistema tu voglio installarlo dato che esistono sì alle applicazioni per Android che iOS sia i software per Windows e MacOS quindi non hai proprio limiti.

Oltre alla classica protezione da malware e virus, questo ti offre anche una protezione delle connessioni WiFi grazie a una VPN, una protezione della navigazione e degli acquisti delle operazioni bancarie online, una protezione dell'identità e della privacy è un gestore delle password che non può non tornare utile.

Come puoi vedere, corre dei rischi è praticamente impossibile grazie a questo genere di abbonamenti. Proprio per questo motivo ti consiglio di approfittare della promozione su Amazon e portarti a casa la tua copia con soli €16,99.

Ti ricordo che il codice di attivazione ti arriverà via email a seguito dell'acquisto.