McAfee Total Protection: offerta a soli 49,95 euro

La rete è un’ambiente che offre infinita libertà d’azione per quanto concerne lavoro, svago e tanti altri settori.

Con le tante opportunità però, tendono ad aumentare anche i rischi. Attacchi hacker e virus di vario tipo infatti, sono ormai un pericolo costante per chiunque si colleghi online, anche solo occasionalmente.

Basta una semplice mossa sbagliata, l’apertura di una mail malevola o l’avvio di un file infettato, per causare danni spaventosi non solo al computer, ma anche alla vita privata della vittima.

Risulta dunque fondamentale per qualunque internauta avere le adeguate conoscenze e i software adatti per proteggersi in maniera efficace. In questo settore McAfee resta, senza alcun ombra di dubbio, una delle aziende più importanti e famose al mondo.

McAfee Total Protection è la soluzione ideale per proteggere a 360 un computer

Il marchio in questione, fondato da John McAfee nell’ormai lontano 1987, è ormai sinonimo di antivirus. In questo contesto poi, McAfee Total Protection rappresenta l’apice dell’esperienza dell’azienda nel settore.

Questa suite è in grado di offrire una VPN integrata, utile per proteggere la connessione da eventuali occhi indiscreti. La stessa è affiancata da un password manager, da un sistema di navigazione sicura sul Web e da un efficiente File Shredder.

Questo permette di distruggere i file una volta cancellati, evitando che qualcuno possa, in qualunque modo, recuperarli dal cestino. L’archiviazione crittografata poi, rappresenta un’ulteriore sicurezza per i file conservati sul computer, siano essi foto, video, documenti o quant’altro.

Il team specializzato in sicurezza poi, offre un adeguato supporto in caso di qualunque tipo di problema si verifichi legato al software o a potenziali minacce più o meno conosciute.

Grazie al pacchetto Più dispositivi di McAfee Total Protection è possibile utilizzare un singolo account su un massimo di 5 diversi dispositivi. Tra questi, possono figurare non solo PC Windows, ma anche Mac o piattaforme mobile (iOS e Android).

A rendere il tutto ancora più interessante sono gli attuali sconti offerti da McAfee: con il 50% di sconto infatti, è possibile ottenere un anno di protezione per appena 49,95 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.