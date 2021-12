McAfee Total Protection: ora a partire da 44,95€!

McAfee è un’azienda presente da anni nel settore della sicurezza informatica e che recentemente ha sponsorizzato l’Annual Information Security Summit 2021 tenutosi dal 15 al 17 Dicembre online.

L’evento in questione è visibile on-demand su YouTube nel canale ufficiale dell’organizzatore DSC IN

L’azienda che commercializza antivirus ha deciso di scontare di ben 35 euro il suo pacchetto individuale Total Protection, ora disponibile a soli 44,95 euro.

McAfee Total Protection: i dettagli

Oltre all’efficace antivirus incluso nel prezzo troviamo anche alcune soluzioni che ci permettono di navigare in sicurezza come ad esempio la Secure VPN, disponibile solo per chi attiva il rinnovo automatico.

Nello specifico, l’estensione McAfee WebAdvisor previene possibili attacchi grazie alla segnalazione di link e file pericolosi. In questo modo, sarà possibile acquistare online senza timori di furti di identità ed altro.

Sempre incluso con il pacchetto Total Protection troviamo anche un’interessante feature che permette di ottimizzare e velocizzare le prestazioni del proprio PC.

Come tutti i pacchetti antivirus top di gamma anche questo possiede un funzionale gestore di password. Questa funzione permette di generare in maniera automatica delle password complesse in modo da prevenire qualsiasi tentativo di furto.

Total Protection è disponibile sia per Windows che per Mac ma anche per dispositivi mobili Android ed iOS.

Le funzionalità incluse in questo abbonamento non finiscono qui! McAfee offre anche tre interessanti tool chiamati QuickClean, File Lock e Shredder che garantiscono un livello di privacy davvero elevato. Nello specifico, con McAfee QuickClean è possibile rimuovere i file temporanei per recuperare spazio sul disco rigido e minimizzare eventuali rischi.

La seconda feature, File Lock, permette di crittografare unità esterne e dischi rigidi. In questo modo solo con la nostra password sarà possibile leggere e modificare i file presenti in questi spazi di archiviazione. Ultima ma non per importanza è la funzionalità denominata McAfee Shredder. In pratica con questo strumento sarà possibile eliminare dati sensibili ancora presenti nel PC.

Ricapitolando, dunque, Total Protection di McAfee è disponibile per un periodo di tempo limitato a partire da 44,95 euro sull’abbonamento annuale per la protezione di un dispositivo.