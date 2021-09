McAfee Total Protection, proteggi fino a 10 dispositivi con il piano Family in sconto

Tanti dispositivi da proteggere? Ci pensa McAfee: la versione Total Protection Family, che supporta fino a 10 dispositivi (Windows, Mac, Android e iOS), è in offerta esclusiva a 39,95 euro per il primo anno, uno sconto di ben 60 euro. Il pacchetto include diverse funzionalità, oltre – ovviamente – al software antivirus, fra cui navigazione web sicura e gestione password con VPN.

McAfee Total Protection, cosa comprende l'abbonamento

Il mantra di McAfee Total Protection è la sicurezza completa su internet: oltre al pluripremiato antivirus in grado di proteggere dagli attacchi di tutti i virus, malware, spyware e randomware – anche i più recenti –, McAfee offre una vasta gamma di protezioni per tenere al sicuro la propria privacy e la propria identità sul web. Fra queste degne di nota sono il filtro antispam e crittografia sicura dei dati sensibili. Grazie alla protezione su più livelli, l'utente non dovrà più temere l'attacco di ladri d'identità, hacker e criminali informatici. Non si può parlare di sicurezza sul web, però, senza parlare di VPN: McAfee è anche questo. Iscrivendosi al rinnovo automatico, McAfee Total Protection include nel prezzo anche una comoda VPN con crittografia di livello bancario per proteggere posizione, credenziali bancarie e dati delle carte di credito.

Altre funzioni incluse nell'abbonamento sono l'ottimizzazione delle prestazioni per ridurre al minimo l'utilizzo della banda internet, la protezione di tutta la rete domestica, un gestore password per archiviare e gestire in modo sicuro tutte le password online in un unico luogo, McAfee Shredder per eliminare definitivamente e senza lasciare traccia tutti i file confidenziali, e archiviazione crittografata di file con crittografia AES a 256 bit. McAfee Total Protection Family supporta fino a 10 dispositivi e garantisce una compatibilità con tutti i sistemi operativi più diffusi, ovvero Windows, Mac OS, iOS e Android. Il piano Family è in offerta al prezzo esclusivo di 39,95 euro per il primo anno di abbonamento, con un risparmio di 60 euro sul prezzo originale di 99,95 euro.